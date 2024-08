Największy diament od ponad wieku odkryto w Botswanie  

Wyjątkowy kamień o wadze 2492 karatów zaprezentowano w czwartek (22 sierpnia) w biurze prezydenta Botswany Mokgweetsi Masisi. Waży około pół kilograma.

Jest prawdopodobnie największy diament znaleziony od 119 lat i drugi co do wielkości diament wydobyty kiedykolwiek z kopalni, po diamencie Cullinan odnalezionym w Republice Południowej Afryki w 1905 roku.

Tamten miał 3106 karatów i został pocięty na klejnoty. Niektóre z nich stanowią obecnie część brytyjskich klejnotów koronnych.

Kanadyjska firma wydobywcza Lucara Diamond Corp. podała w środowym (21 sierpnia) oświadczeniu, że wydobyła kamień „wysokiej jakości” w kopalni Karowe na północy kraju i znaleziono go w stanie nienaruszonym.

