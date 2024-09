Boko Haram ponownie zaatakowało. 81 zabitych.

Do ataku doszło w niedzielę ok. godziny 16tej. Napastników było około 150. Byli uzbrojeni w karabiny i wyrzutnie RPG. Przyjechali na ponad 50 motocyklach, powiedział rzecznik policji stanu Yobe.

Ekstremiści „zabili wielu ludzi, spalili wiele sklepów i domów. Nie ustaliliśmy jeszcze faktycznej liczby zabitych w ataku”- podają źródła.

