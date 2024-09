Prawie milion osób straciło domy wskutek powodzi w Afryce Zachodniej  

Pomimo, że jest to naturalna pora deszczowa w Afryce Zachodniej, tegoroczne deszcze okazują się bardziej dotkliwe niż zwykle.

O dramatycznej sytuacji mieszkańców, zwłaszcza dzieci, poinformowała w piątek 6 września, organizacja Save the Children. W rejonie narasta ryzyko chorób i głodu wskutek zniszczonych upraw. Deszcze powodują również zakłócenia w dostępie do edukacji, zwłaszcza wśród setek tysięcy dzieci przesiedleńców.

W Nigerii powódź dotknęła 29 z 36 stanów kraju. Wskutek opadów wylały dwie największe rzeki kraju, Niger i Benue.

Africa Matters: Nigeria reeling from floods

W Mali powodziami zostały dotknięte również trzy regiony na zachodzie oraz Gao na północnym wschodzie.

Najbardziej dotknięty zniszczeniami jest region Segou, gdzie wskutek powodzi poszkodowanych zostało ponad 15 tys. dzieci.

Natomiast w Nigrze powódź dotknęła wszystkie 8 regionów. Powodzie rozpoczęły się w tam już maju. W ich skutek, zniszczone zostało wiele gospodarstw domowych, wiele domów zmyła woda, pozostawiając po sobie pas zniszczeń. Najbardziej zniszczeniami dotknięty został region Maradi na południu kraju.

Łącznie, w wskutek powodzi w tych trzech krajach, zginęło co najmniej 460 osób.

Severe Flooding in Nigeria: 49 Dead and Over 41,000 Displaced