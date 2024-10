Już 10 października w ramach centralnych obchodów męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki rozpocznie się nowenna za jego przyczyną – w intencji Ojczyzny. Modlitwa odmawiana będzie codziennie po mszy św. o godz. 19.00 w Sanktuarium bł. ks. Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Do włączania się w nią – w różnych parafiach i wspólnotach ale także w modlitwie rodzinnej i osobistej w domach zaproszeni są wszyscy wierni. Formularze nowenny dostępne są do pobrania na stronie sanktuarium.

Kulminacyjnym momentem obchodów będzie Eucharystia sprawowana 19 października, w dniu porwania i śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy św. o godz. 16 w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Spodziewane są liczne delegacje i pielgrzymi z całej Polski.

Wydarzenie to poprzedzi Marsz współorganizowany razem z inicjatywą Narodowy Marsz Papieski. W tym roku Marsz będzie miał 3 patronów – obok św. Jana Pawła II i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego będzie to również bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 19 października marsz pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj” wyruszy spod kościoła św. Anny w Warszawie a następnie ulicą Miodową, Bonifraterską, Andersa i poprzez pl. Wilsona dotrze do sanktuarium na Żoliborzu. Przemarszowi ulicami stolicy towarzyszyć będą śpiewy oraz refleksja nad odczytywanymi fragmentami nauczania Ojca Świętego, Prymasa Tysiąclecia i kapłana – męczennika. Marsz zakończy się ok. godz. 15.30 a następnie, o godz. 16, jego uczestnicy wezmą udział w Eucharystii sprawowanej przez kard. Nycza.

W ramach centralnych obchodów 40. rocznicy śmierci kapelana „Solidarności” 20 października o godz. 19 w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odbędzie się koncert „Stabat Mater. Droga Krzyżowa z Bł. Ks. Jerzym” skomponowany na orkiestrę, chór i solistów przez Tadeusza Melona, stypendystę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Obchody 40. rocznicy męczeństwa ks. Popiełuszki trwają cały rok. Zainaugurowane zostały przy grobie bł. ks. Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu 28 lutego, w 42. rocznicę pierwszej odprawionej przez niego Mszy św. za Ojczyznę. Potrwają do 3 listopada, gdy przypada 40. rocznica jego pogrzebu. W ramach tych obchodów odbyło się w Polsce już ponad 70 wydarzeń, takich jak liturgie, modlitwy, konferencje, wystawy, publikacje itp. W czerwcu br. przy grobie Błogosławionego modlili się polscy biskupi. W Belwederze pod patronatem Prezydenta RP odbyła się konferencja poświęcona ks. Jerzemu oraz festiwal filmów prezentowanych w Muzeum Historii Polski. We współpracy z IPN zorganizowana została szkoła letnia dla młodzieży. Przy grobie kapłana męczennika trwa codzienna modlitwa, w której uczestniczą parafianie i pielgrzymi.

Społeczny Komitet Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, który zawiązał się w Sanktuarium na warszawskim Żoliborzu w listopadzie ubiegłego roku monitoruje, inspiruje i organizuje wydarzenia rocznicowe. „Przed blisko rokiem zadawaliśmy sobie pytanie czy to będzie „rok księdza Jerzego Popiełuszki”. Dziś nie mamy żadnej wątpliwości, że tak jest. 40 lat po męczeńskiej śmierci jest dziś obecny i potrzebny w wielu wymiarach życia społecznego i osobistego Polaków” – powiedział Paweł Kęska, przewodniczący Komitetu.

Wszystkie informacje nt. obchodów stronach https://40rocznica.popieluszko.net.pl/, archwwa.pl, oraz popieluszko.net.pl.