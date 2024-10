Do tej pory odnaleziono 14 ciał, 150 osób wciąż pozostaje zaginionych.

Do tragedii doszło podczas uroczyści religijnej w pobliżu wsi Gbajibo, zamieszkałej przez społeczność Mundi. Około 300 osób uczestniczyło w uroczystości religijnej, kiedy doszło do przewrócenia się łodzi z uczestnikami na pokładzie.

Wg lokalnych władz uratowano około 150 pasażerów łodzi, los pozostałej połowy pozostaje niepotwierdzony. Lokalni nurkowie znaleźli w rzece 14 ciał ofiar wypadku.

Boat Capsizes In Nigeria: Boat With 300 Passengers Sinks In River Niger | Latest News | WION