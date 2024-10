W najbliższą niedzielę 24. Dzień Papieski  

„Święty Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia” - to hasło pod jakim obchodzony jest w tym roku 24. Dzień Papieski. Głównym organizatorem jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, z której wsparcia korzysta rocznie ponad 2 tys. młodych uzdolnionych osób. Na obchody złożą się liczne wydarzenia kulturalne i duchowe, gala nagród TOTUS TUUS (katolickie Noble) oraz publiczna zbiórka na stypendia dla zdolnej ale ubogiej młodzieży.

– Temat „Ewangelia starości i cierpienia” jest hasłem, które idzie wbrew tendencji, idącej przez dzisiejszy świat, która odsuwa cierpienie, starość i związane z tym pytania o sens życia oraz śmierć – wyjaśnia metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, stojący na czele Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Plan obchodów

W sobotę 12 października, na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala Nagród TOTUS TUUS 2024. Wydarzenie będzie transmitowane w TVP 2 o godz. 16:00.

Nominacje do tegorocznej nagrody TOTUS TUUS w kategorii „Promocja godności człowieka” otrzymali: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Stowarzyszenie Odra – Niemen, Fundacja Tęczowy Kocyk. W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”: Ludwika Ogorzelec, Wojciech Wencel, Maria Wollenberg-Kluza. Nominowani w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” to ks. Andrzej Dobrzyński, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lublinie. Do nagrody „TOTUS TUUS medialny im. Bpa Jana Chrapka” nominowani zostali: Twórcy filmu „Tętno”, Portal Stacja7.pl oraz Studio Raban. Tradycyjnie zostanie przyznana także specjalna nagroda TOTUS TUUS.

W niedzielę 13 października kard. Kazimierz Nycz o godz. 9:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawi Mszę św. w intencji darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, transmitowaną przez Polsat News. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie o godz. 9:00 ks. bp Michał Janocha będzie przewodniczył Mszy Św. „radiowej” (Program I Polskiego Radia), a w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie, o godz. 9:30 Mszę Św. będzie celebrował ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski (transmisja w TVP 1 i TVP Polonia).

W niedzielny wieczór o godz. 17:30 TVP 1 wyemituje Koncert Galowy XXIV Dnia Papieskiego pt. „Psalm dni naszych”. Wystąpią m.in. Krzysztof Antkowiak, Maciej Balcar, Siostry Melosik, Lidia Pospieszalska, Anna Szarmach, Olga Szomańska, Tomasz Szczepanik, Mateusz Ziółko oraz zespół absolwentów Fundacji – Tylko Ty.

W ramach obchodów XXIV Dnia Papieskiego, w piątek 11 października, odbędzie się także konferencja naukowa. Organizatorami konferencji są Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wykłady poprowadzą przedstawiciele świata nauki oraz pracownicy Szpitala klinicznego im. dr J. Babińskiego. Wstęp na konferencję jest wolny.

Co roku podczas Dnia Papieskiego ma miejsce zbiórka na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości organizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zbiórka organizowana jest we wszystkich katolickich świątyniach a także na placach miast oraz w najważniejszych ośrodkach polonijnych. Ze wsparcia „Dzieła” korzysta obecnie rocznie ponad 2 tys. osób z całej Polski, a stypendia przyznawane są już od VII klasy szkoły podstawowej i mogą być kontynuowane aż do zakończenia studiów. Przez 20 lat działalności Fundacja pomogła ukończyć studia tysiącom młodych ludzi, a oprócz październikowej zbiórki „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać przez cały rok – wysyłając SMS o treści STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 z VAT) lub przelewając dowolną kwotę na numer rachunku 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582.

W Dzień Papieski stypendyści Fundacji odwiedzą liczne kościoły, by dać osobiste świadectwo wiary i wyrazić Darczyńcom wdzięczność za dotychczasowe wsparcie.

***

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny w 1999 r. Z pozostałych po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski środków utworzono organizację, która początkowo pomagała 500 osobom z 5 wschodnich diecezji. Obecnie z jej wsparcia rocznie korzysta ponad 2000 młodych uzdolnionych osób. Są to stypendia dla zdolnej, ubogiej młodzieży, aby pomóc im w dalszej edukacji. Przewodniczącym Rafy Fundacji jest kard. Kazimierz Nycz, a prezesem jej zarządu ks. Dariusz Kowalczyk.