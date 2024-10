Papież Franciszek: kara śmierci powinna być zniesiona na całym świecie  

Papież Franciszek wezwał do zniesienia kary śmierci we wszystkich państwach świata. Nazwał ją zamachem na nienaruszalność i godność osoby ludzkiej. We wpisie na koncie @Pontifex w serwisie społecznościowym X w dziewięciu językach Franciszek przekonuje, że jest kara śmierci jest niedopuszczalna i argumentuje, że „aż do ostatniej chwili” życia człowiek może się nawrócić i zmienić”.