Franciszek: Duch Święty obdarza nas życiem wiecznym  

Ojciec Święty przypomniał, że Kościół uściślił swoją wiarę na temat Ducha Świętego podczas Soboru Powszechnego w Konstantynopolu w 481 roku, wyznając, iż pochodzi On od Ojca i Syna, że wspólnie z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę, że mówił On przez proroków. Oznacza to, że ma On udział w „panowaniu” Boga, że należy do świata Stwórcy, a nie do świata stworzeń, że należy się Jemu taka sama chwała i cześć, jak Ojcu i Synowi.

Franciszek podkreślił, że Duch Święty jest „Ożywicielem”, czyli daje życie. Jest to życie Chrystusa, życie nadprzyrodzone, jako dzieci Bożych. „Życie dane nam przez Ducha Świętego jest życiem wiecznym! Wiara uwalnia nas od koszmaru konieczności przyznania, że wszystko kończy się tutaj, że nie ma odkupienia dla cierpienia i niesprawiedliwości, które panują na ziemi” –powiedział papież.

Na zakończenie swej katechezy Ojciec Święty zachęcił wiernych do pielęgnowania tej wiary, „także dla tych, którzy często nie z własnej winy są jej pozbawieni i nie mogą odnaleźć sensu życia. I nie zapominajmy dziękować Temu, który przez swoją śmierć wyjednał dla nas ten bezcenny dar!” – powiedział Franciszek.

Niech błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko który uczył jak zło dobrem zwyciężać, wspiera was w budowaniu jedności w duchu prawdy i poszanowania godności osoby ludzkiej – powiedział Franciszek Polaków, podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie uczestników konferencji poświęconej bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, jaka odbyła się w Rzymie w 40. rocznicę jego męczeństwa. Niech ten Błogosławiony, który uczył jak zło dobrem zwyciężać, wspiera was w budowaniu jedności w duchu prawdy i poszanowania godności osoby ludzkiej. Z serca wam błogosławię.

W katechezie, mówimy dziś o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele. Wyraźne artykuły wiary dotyczące Ducha Świętego zdefiniowano dopiero na Soborze w Konstantynopolu. To Credo, odmawiane do dziś, głosi, że Duch Święty jest „Ożywicielem”, Dawcą życia wiecznego. Pielęgnujmy tę wiarę, która daje pewność, że życie nie kończy się tutaj, że jest odkupienie dla cierpienia i niesprawiedliwości, które panują na ziemi. Dziękujmy Temu, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wyjednał nam ten bezcenny dar!

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: uczestnicy konferencji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim pt. „Z tej śmierci wyrosło dobro. 40. Rocznica zamordowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, tygodnik „Gość Niedzielny” oraz Fundację Jana Pawła II; pielgrzymi z parafii św. Franciszka z Bielska Białej-Wapienicy; uczniowie i wychowawcy XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie; słuchacze i pracownicy „Via” Katolickiego Rada Rzeszów: Grupa polonijna członków Stowarzyszenia Odnowy w Duchu Świętym z Gelsenkirchen, Niemcy a także pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

Na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej Ojciec Święty po raz kolejny zaapelował o modlitwę i działania na rzecz pokoju.

Nie zapominajmy o krajach pogrążonych w wojnie. Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie, Palestynie, Izraelu, Mjamnie. Bracia i siostry, nie zapominajmy, że wojna zawsze, zawsze jest porażką! Nie zapominajmy o tym i módlmy się o pokój, walczmy o pokój! – zaapelował papież.

Ojciec Święty pozdrowił także między innymi światową sieć „Radia Maryja”.

