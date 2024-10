HUR: Żołnierze z Korei Północnej pomogą Rosji w walkach

Około 11 tys. żołnierzy z Korei Północnej szkoli się na wschodzie Rosji i jest przygotowywanych do wysłania na front w Ukrainie; wcześniej 2,6 tys. północnokoreańskich wojskowych pomoże Rosji podczas walk w obwodzie kurskim - powiadomił szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) generał Kyryło Budanow. "Będą gotowi (do walki w Ukrainie) od 1 listopada" - ujawnił szef HUR. Oddziały północnokoreańskie będą korzystać z rosyjskiego sprzętu i amunicji - oświadczył Budanow w rozmowie z portalem Warzone.

Pierwszy kontyngent, liczący 2,6 tys. żołnierzy, zostanie wysłany do obwodu kurskiego, gdzie ukraińskie wojska utrzymują od kilku tygodni zdobycze terytorialne. Nie jest jasne, dokąd udadzą się pozostałe oddziały północnokoreańskie - powiadomił Budanow. "W tej chwili nie mamy pełnego obrazu sytuacji" - przyznał szef HUR.

We wtorek portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w ukraińskich służbach specjalnych, podał, że Rosjanie utworzyli batalion złożony z obywateli Korei Północnej, a 18 żołnierzy z tej formacji uciekło już ze swoich pozycji na granicy obwodów briańskiego i kurskiego na zachodzie Rosji.

Tego samego dnia rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby oświadczył, że potwierdzenie doniesień, iż przeciwko Ukrainie walczą północnokoreańscy żołnierze, oznaczałoby, że w Rosji narasta desperacja, spowodowana głównie dużymi stratami ponoszonymi na froncie.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że tysiące wojskowych z Korei Płn. przygotowuje się do walk po stronie Rosji. Zdaniem Zełenskiego do wysłania na front szykowanych jest około 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy. "To pierwszy krok do wojny światowej" - zaalarmował ukraiński przywódca.

Z Kijowa Iryna Hirnyk