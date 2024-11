Raport UNESCO: 85 % zabójstw dziennikarzy pozostaje bezkarnych  

Wzrosła również liczba zabitych dziennikarek do 14. W związku z tym od państw wymaga się pilnych działań w tym względzie. Zorganizowano kampanię „Za historiami kryje się historia” i przewodnik wsparcia psychologicznego.

„W 2022 i 2023 roku co cztery dni dziennikarz był zabijany tylko dlatego, że wykonywał swoją pracę: szukał prawdy. W zdecydowanej większości przypadków nikt nigdy nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności” – alarmowała Audrey Azoulay, dyrektor generalny UNESCO w Międzynarodowym Dniu Walki z Bezkarnością za Przestępstwa wobec Dziennikarzy, który wypada 2 listopada. Podkreśla to powagę sytuacji, pomimo niewielkiego postępu.

W 2012 roku wskaźnik bezkarności wynosił 95%

W swoim raporcie UNESCO wzywa wszystkie swoje państwa członkowskie, żeby „zrobiły więcej, by zapewnić, że te przestępstwa nie pozostaną bezkarne” – wyjaśnia Azoulay. Dodaje, że „ściganie i skazywanie sprawców jest kluczowym narzędziem zapobiegania przyszłym atakom na dziennikarzy”. Chociaż UNESCO zauważa poprawę sytuacji, ponieważ wskaźnik bezkarności wynosił 95% dwanaście lat temu, wzywa państwa do „znacznego zwiększenia wysiłków w celu powstrzymania nowych przestępstw przeciwko dziennikarzom”.

W ciągu ostatnich dwóch lat 162 ofiary, w tym 14 kobiet

W dwuletnim okresie 2022-2023, objętym nowym raportem, zginęło 162 dziennikarzy, z czego prawie połowa w krajach, w których trwały konflikty zbrojne, podczas gdy w poprzednim dwuletnim okresie odsetek ten wynosił 38% w tych krajach. W innych krajach większość dziennikarzy została zabita za próbę ujawnienia prawdy o przestępczości zorganizowanej, sprawach korupcyjnych lub za relacjonowanie demonstracji publicznych. UNESCO donosi również o innym alarmującym fakcie: liczba kobiet dziennikarzy zabitych w ciągu dwóch lat, w sumie 14, jest najwyższa od 2017 roku.

Kampania „Za historią kryje się historia

Aby przeciwdziałać bezkarności, UNESCO rozpoczęło 2 listopada nową globalną kampanię mającą na celu podniesienie świadomości na temat przemocy wobec dziennikarzy. Przebiega ona pod hasłem „Za historiami kryje się historia”. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na przestępstwa przeciwko pracownikom mediów. Ponadto 6 listopada UNESCO zorganizuje globalną konferencję na temat bezpieczeństwa dziennikarzy w sytuacjach kryzysowych w Addis Abebie. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie Globalny Rejestr Krajowych Mechanizmów Bezpieczeństwa Dziennikarzy, który zawiera standardy polityki ochrony dziennikarzy wdrożone w 56 krajach oraz co najmniej 12 krajowych planów działania.

Przewodnik po wsparciu psychologicznym

UNESCO opublikuje również przewodnik dla psychologów pracujących z dziennikarzami w sytuacjach kryzysowych, który jest dedykowany w szczególności dziennikarkom. Zapewni on psychologom narzędzia do ustabilizowania procesów emocjonalnych i poznawczych ofiar traumatycznych wydarzeń, pomagając im w podejmowaniu racjonalnych decyzji, które mają kluczowe znaczenie dla ich przetrwania, oraz w ograniczeniu impulsywnych zachowań, które mogłyby narazić je na dalsze ryzyko.