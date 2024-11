Hasło nowego roku: „Pielgrzymi nadziei” jest tożsame z hasłem zbliżającego się Jubileuszowego Roku 2025. - Bóg nas kocha i stąd nasza nadzieja - powiedział przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP bp Andrzej Czaja.

“Bóg, w którego wierzymy jest miłością, kocha nas, pragnie naszego szczęście, zawsze jest z nami i nigdy nas nie opuszcza, a jeśli w to wierzymy, to jest w nas nadzieja” - powiedział bp Czaja. Jak dodał, w haśle “Pielgrzymi nadziei” zawarta jest chrześcijańska tożsamość i misja.

“Rok jubileuszowy to rok szczególnej łaski, który zachęca nas i wspiera w tym, żebyśmy odnowili przymierze z Bogiem a jednocześnie swoje życie chrześcijańskie” - powiedział duchowny.

Hasło roku jubileuszowego jak i polskiego programu duszpasterskiego stanowi nawiązanie do zachęty św. Pawła z jego Listu do Rzymian, by wyznawcy Chrystusa otwarli się na „nadzieję, która zawieść nie może”.

“Bóg, w którego wierzymy jest miłością, kocha nas, pragnie naszego szczęście, zawsze jest z nami i nigdy nas nie opuszcza, a jeśli w to wierzymy, to jest w nas nadzieja” - powiedział bp Czaja dodając, że chrześcijanin powinien tą nadzieją żyć, ale też dawać ją światu.

Biskup opolski zaznaczył, że w roku jubileuszowym chrześcijanie powinni podjąć trud pokuty, przebaczenia i pojednania. - Powinna charakteryzować nas otwartość, służba, braterstwo a więc praktyczna posługa miłości bliźniego - dodał.

Prezentując w ub. tygodniu program duszpasterski Kościoła hierarcha tłumaczył, że hasło “Pielgrzymi nadziei” oznacza, że ludzie tworzący Kościół są w drodze, podążają za Chrystusem do Domu Ojca prowadzeni przez Ducha Świętego.

“Spoglądamy zawsze oczyma wiary, bo choćby nie wiadomo jak było ciemno, żyjemy radością że Bóg nas kocha i stąd nasza nadzieja” - tłumaczył duchowny. Podkreślił, że chrześcijanie mają być ludźmi “paschalnej radości” i wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego.

Jak co roku Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała program zawierający konkretne wskazania dotyczące przeżywania nowego roku duszpasterskiego. W pięciu zeszytach ujęto jego wymiar pastoralny, maryjny, homiletyczny, liturgiczny i katechetyczny. Przygotowano też specjalny program dla rodzin.