Ukraińcy atakują cele w Rosji

Siły ukraińskie przeprowadziły atak na terytorium Rosji, niszcząc skład rakiet oraz fabrykę produkującą drony towarowe. Andrij Kowałenko, szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji poinformoał, atak miał miejsce w obwodzie biełgorodzkim, w pobliżu granicy z Ukrainą.

"Zaatakowana została fabryka EFKO, która oficjalnie zajmuje się produkcją żywności, ale w rzeczywistości produkuje także drony towarowe wykorzystywane przez rosyjską armię" - napisał Kowałenko na Telegramie. (https://t.me/akovalenko1989/8317)

Kowałenko powiadomił także o ataku dronów na 13. Arsenał Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego (GRAU) rosyjskiego Ministerstwa Obrony w obwodzie nowogrodzkim, ok. 680 km od granicy z Ukrainą.

Ukraińskie siły uderzyły również dronami w 13. Arsenał Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego (GRAU) rosyjskiego Ministerstwa Obrony w obwodzie nowogrodzkim, położonym ok. 680 km od granicy z Ukrainą. Zgodnie z komunikatem, w arsenale tym przechowywane są pociski do artylerii, rakiety Grad, Smiercz, Uragan, Iskander, a także amunicja do systemów S-300, S-400 oraz kompleksu Tor.

W odpowiedzi, rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy zniszczono 44 ukraińskie drony, w tym nad obwodem biełgorodzkim.

Wcześniej ukraiński wywiad wojskowy HUR poinformował w środę o ataku na punkt dowodzenia zgrupowania "Siewier" armii Federacji Rosyjskiej w położonym przy granicy z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim.

"W mieście Gubkin w obwodzie biełgorodzkim z sukcesem zaatakowano punkt dowodzenia zgrupowania wojsk +Siewier+ rosyjskiej armii okupacyjnej" - przekazał HUR na Telegramie. (https://t.me/DIUkraine/4865)

Do komunikatu dołączono nagranie wideo, na którym widać kłęby dymu nad przypuszczalnym miejscem ataku. "Mieszkańcy Gubkina obserwowali gęsty, czarny dym, czuli jego zapach oraz słyszeli głośne dźwięki wybuchów" - podał ukraiński wywiad.

"HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy przypomina: za każdą zbrodnię przeciwko narodowi ukraińskiemu nadejdzie odpowiednia, sprawiedliwa kara" - ostrzeżono w komunikacie.

Z Kijowa Jarosław Junko