Nieoczekiwane trasy w Rzymie - inicjatywa dla turystów na Rok Święty

"Nieoczekiwane trasy w Rzymie" - to nazwa inicjatywy przygotowanej dla turystów przed zbliżającym się Rokiem Świętym. Proponuje się im siedem szlaków zwiedzania Wiecznego Miasta i jego okolic, z dala od tłumów oblegających najbardziej znane zabytki i miejsca. Gotowe są już pierwsze dwie trasy.

Władze włoskiej stolicy, zmagającej się ze zjawiskiem nadmiernej turystyki, postanowiły zaoferować przybyszom wycieczki do rzadko odwiedzanych miejsc.

Pierwsze z nich, już zainaugurowane to teren archeologiczny Gabii, położony przy antycznej drodze Prenestina w odległości około 20 kilometrów od Rzymu, niedaleko osuszonego obecnie jeziora wulkanicznego. Było to jedno z najważniejszych politycznych i kulturalnych ośrodków w Lacjum. Jego początki sięgają IX wieku przed naszą erą. Podczas wykopalisk odkryto tam pozostałości murów i ważnych budynków, w tym świątyni.

Rozkwit tego miasta przypadł na okres republikański, a upadek rozpoczął się w I wieku przed naszą erą. Potem na tym terenie rozpoczęto wydobycie tufu wulkanicznego.

Druga przygotowana już trasa prowadzi do niemal całkowicie nieznanego, małego miasteczka San Vittorino, położone około 30 kilometrów od centrum stolicy. Największe jego atrakcje to malownicze wodospady i średniowieczna zabudowa z zamkiem Barberini.

Pięć pozostałych tras to rzymska dzielnica Esquilino wraz z Acquario Romano - zabytkowym budynkiem neoklasycystycznym, rejon rzeki Almone, dzielnica Garbatella i Gasometro- wysoka, cylindryczna konstrukcja z żelaza z lat 30. XX wieku, gdzie odbywają się festiwale i wystawy. Następne trasy prowadzą do południowej rzymskiej dzielnicy Tor Marancia, słynącej z licznych murali, Parku Akweduktów, a także do historycznego Fortu Bravetta, miejsca egzekucji w okresie włoskiego faszyzmu i niemieckiej okupacji podczas drugiej wojny światowej.

W ramach waloryzacji tych miejsc przygotowano interaktywne tablice informacyjne, multimedialne aplikacje prezentujące ich historię. Zwiększona też będzie liczba kursów środków komunikacji.

Burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri powiedział: "Wszystkie dzielnice stolicy mają skarby historii i kultury, które chcemy przedstawić. Naszym celem jest pokazanie ich światu oraz rzymianom".

W ogłoszonym przez papieża Roku Świętym, rozpoczynającym się 24 grudnia, w Wiecznym Mieście oczekiwanych jest około 32 milionów turystów i pielgrzymów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka