Wyjątkowy, dziesiąty konsystorz papieża Franciszka

Sobotni, dziesiąty konsystorz pod przewodnictwem papieża Franciszka będzie jednym z najciekawszych w jego pontyfikacie. Godność kardynała otrzyma 21 dostojników z całego świata, w tym najstarszy w historii: 99-latek. Liczba kardynałów elektorów wzrośnie aż do 140, podczas gdy wyznaczony pułap wynosi 120.

To będzie wyjątkowo intensywny dzień w Watykanie. Rano papież przyjmie na audiencji ofiarodawców świątecznej choinki z włoskiego Trydentu i szopki z Friuli-Wenecji Julijskiej. Ich uroczysta inauguracja odbędzie się na placu Świętego Piotra o zmierzchu.

Wcześniej, o godzinie 16 w bazylice watykańskiej odbędzie się konsystorz, zwołany w celu kreowania nowych kardynałów, którzy otrzymają symbole tej godności - biret i pierścień. Nowi purpuraci pochodzą z całego świata; nie ma żadnego z Polski.

Kardynałowie nominaci pochodzą między innymi z Peru, Argentyny, Ekwadoru, Chile, Brazylii, Japonii, Filipin, Wybrzeża Kości Słoniowej, Algierii, Iranu, Kanady, Serbii, Włoch. Na liście tej jest też Rolandas Makrickas z Litwy - archiprezbiter - koadiutor rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, a także znany brytyjski teolog - dominikanin ojciec Timothy Radcliffe. Wyznał on niedawno, że zapytał papieża, czy mógłby zostać uwolniony od, jak stwierdził, "wyszukanych szat kardynalskich". Od Franciszka dostał specjalne pozwolenie: nie będzie chodził w purpurze, tylko dalej w białym habicie.

Ponadto kardynałem papież mianował 44-letniego greckokatolickiego redemptorystę Mykołę Byczoka, urodzonego w Tarnopolu na Ukrainie. Od czterech lat jest on biskupem eparchii świętych Piotra i Pawła w Melbourne w Australii. Nominację kardynalską otrzymał też 51-letni George Jacob Koovakad, organizator papieskich podróży. 62-letni arcybiskup Algieru, francuski dominikanin Jean-Paul Vesco będzie pierwszym kardynałem - maratończykiem. Godność kardynalską otrzyma też najstarszy nominat w historii Kościoła: emerytowany włoski nuncjusz apostolski arcybiskup Angelo Acerbi. Ma 99 lat i 75 dni.

Wcześniej Watykan ogłosił, że wybrany przez papieża jako przyszły kardynał biskup z Indonezji Paskalis Bruno Syukur zrezygnował z nominacji kardynalskiej. Dostojnik wyjaśnił, że chce kontynuować posługę biskupa diecezji Bogor.

Zwraca się uwagę na to, że po sobotnim konsystorzu kardynałów w wieku poniżej 80 lat, a więc mających prawo do udziału w następnym konklawe będzie aż 140, o 20 więcej niż wynosi pułap wyznaczony przez papieża Pawła VI i potwierdzony przez Jana Pawła II. To zaś oznacza, że Franciszek, który za 10 dni skończy 88 lat chciał stworzyć stabilną "rezerwę" elektorów, gdyby zaistniała potrzeba wyboru nowego papieża.

Liczba konsystorzy Franciszka przekracza liczbę tych zwołanych przez Jana Pawła II; było ich 9. Papież z Argentyny wyraźnie zmienił też geograficzny skład Kolegium Kardynalskiego. Jest ono coraz mniej europocentryczne i bardziej skierowane na tzw. peryferia, o których znaczeniu często mówi Franciszek.

Europa będzie miała teraz 115 kardynałów, Azja 37, Ameryka Południowa 32, Ameryka Północna 28, Ameryka Środkowa 8, Oceania 4.

Polska ma obecnie pięciu kardynałów: Stanisława Dziwisza, który ma ponad 80 lat, a także czterech elektorów: Stanisława Ryłkę, Kazimierza Nycza oraz Konrada Krajewskiego i Grzegorza Rysia. Ci dwa ostatni purpuraci to jedyni polscy kardynałowie mianowani przez Franciszka.