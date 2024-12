Niech Rok Święty 2025 będzie czasem wybaczania sobie i innym oraz proszenia o wybaczenie - zaapelowali polscy biskupi w liście pasterskim na Niedzielę Świętej Rodziny. Zaznaczyli, że przebaczenie nie zmienia przeszłości, ale umożliwia życie bez urazy, rozgoryczenia i zemsty.

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu w Kościele katolickim obchodzona jest Niedziela Świętej Rodziny. W tym roku przypadnie ona 29 grudnia. Z tej okazji polscy biskupi napisali list pasterski do wiernych, przekazany PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

Nawiązując do uroczystego otwarcia Roku Świętego 2025, które nastąpi we wszystkich katedrach i konkatedrach na świecie właśnie 29 grudnia, życzyli, aby był on dla wszystkich czasem łaski, nadziei i przebaczenia. "Niech będzie czasem wybaczania sobie i innym, ale też proszenia o wybaczenie" - wskazali biskupi. "Często najbardziej bezwzględni w ocenie jesteśmy wobec siebie i najbliższych" - zwrócili uwagę. "Niech Rok Święty przynagli nas do odkrycia Miłosierdzia Bożego, które nie ma granic" - dodali.

Za papieżem Franciszkiem wskazali, że choć przebaczenie "nie zmienia przeszłości, nie może zmienić tego, co już się wydarzyło; a mimo to przebaczenie może umożliwić przemianę przyszłości i życie w odmienny sposób, bez urazy, rozgoryczenia i zemsty". Podkreślili, że źródłem nadziei, która nie zawodzi "może być jedynie Bóg".

Zachęcili młodych, aby nie dali sobie odebrać nadziei, dotyczącej tego co tu i teraz oraz jutra. "Uwierzcie, że nadzieja nie jest matką tchórzliwych, ale źródłem prawdziwej odwagi życia, podejmowania wyzwań, które pozwalają wyjść z poczucia bezradności i zupełnej klęski, która rodzi depresję" - napisali biskupi.

"Świat potrzebuje waszego świadectwa miłości i nadziei, waszej lekcji mocy sakramentu małżeństwa" - zwrócili się z kolei do małżonków. Seniorom natomiast przypomnieli, że są "skarbem Kościoła i świata". Życzyli, aby "wsparci wdzięcznością dzieci oraz miłością wnuków", które znajdują w nich zakorzenienie, zrozumienie i otuchę, "mogli oglądać piękne owoce swojego życia". "Chcemy dziś razem z wami, drodzy bracia i siostry, zawalczyć o teraźniejszość" - zaznaczyli w liście biskupi.

Zwrócili uwagę, że "misja dzielenia się życiem potrzebuje wsparcia od nas wszystkich, ponieważ pragnienie młodych ludzi rodzenia nowych synów i córek, jako owoc płodności ich małżeńskiej miłości, daje przyszłość każdemu społeczeństwu i jest kwestią nadziei". Biskupi zachęcili także wiernych do regularnej praktyki modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej.

Od XVIII w. święto Świętej Rodziny obchodzono na poziomie diecezji. Pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Franois de Montmorency-Laval. Do liturgii Kościoła katolickiego święto wprowadził na stałe papież Leon XIII dekretem z 20 listopada 1890 r., aprobującym "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". W roku 1903 Leon XIII zatwierdził to święto. Na cały Kościół rozszerzył je w 1922 r. papież Benedykt XV.

Zgodnie z zachętą Konferencji Episkopatu Polski w wielu parafiach kraju zaplanowano w niedzielę Świętej Rodziny odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.