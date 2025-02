Austria: Powrót na łono Kościoła możliwy przez internet?

Austriacka diecezja St. Poelten oferuje powrót na łono Kościoła przez internet. Osoby, które dokonały apostazji, mogą znów stać się członkami wspólnoty za pośrednictwem formularza online. Częścią procesu jest m. in. wyznanie wiary odmawiane przed ekranem.

Władze diecezji St. Poelten nie mają wątpliwości, że należy iść z duchem czasu i wykorzystywać w duszpasterstwie współczesne technologie. Dotyczy to również ponownego przyjęcia do Kościoła osób, które wcześniej dokonały aktu apostazji.

Jak przekonuje rzecznik diecezji Thomas Fischbacher w rozmowie z noe.ORF.at, dzięki uruchomieniu specjalnego internetowego formularza liczba ponownych przyjęć do wspólnoty wzrosła wielokrotnie. Kapłan przyznaje, że diecezja nie spodziewała się tak pozytywnego odzewu.

Dla porównania: w całym roku 2023 diecezja St. Poelten odnotowała 278 przypadków ponownego dołączenia do wspólnoty Kościoła Katolickiego, podczas gdy w ciągu zaledwie sześciu tygodni tego roku osób, które po akcie apostazji zdecydowały się na powrót do Kościoła, było 70.

Apostata, który zapragnął powrócić na łono Kościoła, musi jedynie odwiedzić stronę internetową diecezji, gdzie znajdzie specjalny formularz. Oprócz danych osobowych konieczne jest podanie informacji o chrzcie i parafii w miejscu zamieszkania. Aplikant musi też odmówić modlitwę zgodną z wyznaniem wiary katolickiej i potwierdzić to, zaznaczając w formularzu odpowiednie pole. Każda osoba, która wypełni wszystko poprawnie i kompletnie, po przesłaniu formularza ponownie zostanie członkiem Kościoła. Fakt ten zostanie potwierdzony przez biskupa w formie specjalnego listu.

Rzecznik diecezji przyznaje, że choć liczba osób powracających do Kościoła rośnie, to nadal nie jest ona w stanie zrekompensować liczby odejść. W 2023 roku w diecezji St. Poelten Kościół Katolicki opuściły 8763 osoby.

Tomasz Dawid Jędruchów

Od redakcji Wiara.pl

Na pewno chodzi o akt apostazji? Czy tylko o zrezygnowanie z płacenia podatku kościelnego? Bo w tym pierwszym wypadku, to chyba wypełnienie formularza, to za mało... I to spłycanie istoty spraw związanych z przynależnością do Kościoła. Podajemy tę informację właśnie po to, by dostrzeżono w czym problem....

Andrzej Macura