W Nowy Rok katolicy mają obowiązek udziału w mszy św.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest najstarszym świętem maryjnym w Kościele katolickim. Dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny został zatwierdzony w 431 r. w czasie III soboru powszechnego w Efezie. Jest to pierwszy z dogmatów maryjnych.

Uroczystość obchodzona jest w Kościele katolickim 1 stycznia. W tym roku przypadnie ona w środę. Jest to święto nakazane. W związku z tym, zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, katolicy mają obowiązek uczestniczenia tego dnia w mszy św. i powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Aby wypełnić obowiązek uczestniczenia tego dnia w liturgii wierny może uczestniczyć w mszy św. w innym obrządku katolickim. Może również uczestniczyć Eucharystii wieczorem dnia poprzedzającego.

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, jeśli nie ma księdza lub "z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w eucharystii", Kościół zaleca wzięcie udział w Liturgii Słowa, jeśli jest odprawiana w kościele parafialnym bądź "poświęcenie odpowiedniego czasu na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupie rodzin".

Do świąt nakazanych, a więc zobowiązujących wiernych Kościoła katolickiego do udziału w mszy św. należą w roku: wszystkie niedziele, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli (6 stycznia); Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) i uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).

Według Katechizmu Kościoła katolickiego dogmaty to "prawdy zawarte w Objawieniu Bożym lub mają z nimi konieczny związek". Są one prawdami przyjętymi przez Kościół i podanymi wiernym do wierzenia bądź na drodze zwyczajnego nauczania Kościoła, bądź ogłoszone w sposób uroczysty - często jako wynik wyjaśniania sporów, odrzucenia herezji, czy po prostu dojrzewania wiary Kościoła.

