Nowy przywódca Syrii przyjął delegację chrześcijan  

Po obaleniu 8 grudnia Baszara el-Asada, kontrolę nad w Syrią przejęło zwycięskie ugrupowanie Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), którym kieruje Ahmed al-Szara, znany jako Abu Muhamad al-Dżaulani, będący w przeszłości islamskim dżihadystą.

Wikariusz apostolski Aleppo bp Hanna Jallouf powiedział włoskiej agencji SIR, że „serdeczna rozmowa” w pałacu prezydenckim w stolicy Syrii była okazją do ponownego wyrażenia postulatów tamtejszych chrześcijan „dotyczących budowy nowej Syrii i państwa”.

Centralnymi tematami spotkania były: prawa obywatelskie chrześcijan, pokój w kraju, dialog, integracja wszystkich części składowych społeczeństwa, poszanowanie praw człowieka i praw mniejszości. Wszystkie one zostały zawarte w przesłaniu, jakie biskupi syryjscy wysłali kilka dni wcześniej do syryjskiej opinii publicznej, „aby podkreślić rolę i zaangażowanie chrześcijan w budowę Syrii”. Z kolei do wspólnoty międzynarodowej biskupi zaapelowali o zniesienie sankcji, które dławią syryjską gospodarkę.

Uczestnicy spotkania poprosili rząd tymczasowy o „rozpoczęcie dialogu narodowego”, w który zaangażowane zostałyby wszystkie elementy składowe społeczeństwa, w tym także w „opracowywanie nowej Konstytucji”, która „powinna szanować zasady obywatelstwa, zapewniać prawa człowieka, państwo prawa, podział władz, wolność słowa i przekonań religijnych, sprzyjać zaangażowaniu kobiet i ustanowić rozdział między państwem a religią”.

Ze strony al-Dżaulaniego delegacja Kościołów otrzymała zapewnienie, że nowy rząd zagwarantuje pokój i bezpieczeństwo również chrześcijanom. „Teraz zobaczymy, co będzie dalej. Z naszej strony jest pełne zaangażowanie w budowanie Syrii spójnej, zjednoczonej, szanującej prawa i godność wszystkich jej obywateli” – powiedział bp Jallouf.

Dziś hierarcha jest w Knaye, swej rodzinnej wsi w dolinie Orontesu, gdzie był proboszczem przez 20 lat. W czasie noworocznej Mszy św. w intencji pokoju, zgodnie z obietnicą daną al-Dżaulaniemu, wierni modlili się za nowe państwo syryjskie. Po latach milczenia zabrzmiały kościelne dzwony i odśpiewano dziękczynny hymn „Te Deum”.

Wikariusz apostolski Aleppo rozmawiał już z al-Dżaulanim po zdobyciu tego miasta przez rebeliantów na początku grudnia ub.r. Z kolei 24 grudnia delegacja nowych władz odwiedziła w Damaszku greckoprawosławnego patriarchę Antiochii Jana X Yazigi.