Papież w orędziu do świata mediów: zawsze siejcie nadzieję  

Publikacja papieskiego orędzia na tegoroczny LIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, zatytułowanego: „Dzielcie się z łagodnością nadzieją, która jest w waszych sercach”, zbiega się z rozpoczęciem Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji – pierwszego dużego spotkania jubileuszowego w kalendarzu trwającego Roku Świętego.

Papież: Bądźcie odpowiedzialni za bliźniego

W orędziu na LIX Dzień Środków Społecznego Przekazu Papież podkreśla wielką rolę dziennikarzy i ich przekazu w budowie cywilizacji pokoju.

„W naszych czasach, naznaczonych dezinformacją i polaryzacją, w których nieliczne ośrodki władzy kontrolują bezprecedensową masę danych i informacji, zwracam się do was ze świadomością, jak potrzebna jest – dziś, bardziej niż kiedykolwiek – wasza praca jako dziennikarzy i pracowników środków społecznego przekazu – pisze Ojciec Święty – Myśląc o tegorocznym Jubileuszu jako o czasie łaski, w tak niespokojnych czasach, chciałbym w tym Orędziu zaprosić was do bycia przekazicielami nadziei, zaczynając od odnowienia waszej pracy i misji według ducha Ewangelii” - dodaje Franciszek.

„Rozbroić” przekaz medialny

Papież uczula ludzi mediów, by zaprzestali używania w przekazie języka walki, niechęci, fanatyzmu, czy nienawiści. „Już wielokrotnie podkreśliłem potrzebę „rozbrojenia” komunikacji, oczyszczenia jej z agresji – przypomina – Przekaz chrześcijański, ale powiedziałbym także, że komunikacja w ogóle, powinna być przeplatana łagodnością, bliskością: stylem towarzyszy drogi, podążających za największym Komunikatorem wszech czasów, Jezusem z Nazaretu”.

„Dlatego też marzę o przekazie, który potrafiłby uczynić nas współtowarzyszami drogi wielu naszych braci i sióstr, aby rozpalić na nowo w nich nadzieję w tych niespokojnych czasach. O przekazie, który jest w stanie przemówić do serca, wzbudzić nie reakcje emocjonalne zamknięcia i gniewu, lecz postawy otwartości i przyjaźni; który jest w stanie skupiać się na pięknie i nadziei, nawet w sytuacjach, zdawałoby się, najbardziej rozpaczliwych; wzbudzać zaangażowanie, empatię, zainteresowania innymi – dodaje Ojciec Święty – Marzę o przekazie, który nie sprzedaje iluzji i lęków, lecz potrafi dawać powody do nadziei” - wskazywał Franciszek.

Dobre wiadomości jak grudki złota

„Jubileusz przypomina nam, że ci, którzy wprowadzają pokój, «będą nazwani synami Bożymi» (Mt 5, 9)” – zaznacza Franciszek, nawiązując do trwającego Jubileuszu świata mediów.

„Zachęcam was zatem do odkrywania i opowiadania wielu historii dobra, ukrytych w zakamarkach codziennych wiadomości; do naśladowania poszukiwaczy złota, którzy niestrudzenie przesiewają piasek w poszukiwaniu maleńkiej grudki. Dobrze znaleźć te ziarna nadziei i zapoznawać z nimi innych” – kontynnuje, przekonując, że taka komunikacja może sprawić, że poczujemy się mniej samotni, i odkryć na nowo znaczenie podążania razem.

Wlewajcie nadzieję w serca matek, ojców, dzieci

Aby móc prowadzić taki sposób komunikacji, należy – jak wskazuje Ojciec Święty – troszczyć się o własne serce i życie wewnętrzne.

„Bądźcie łagodni i nigdy nie zapominajcie o obliczu drugiego człowieka – zachęca – Zawsze siejcie nadzieję, nawet jeśli jest to trudne, nawet jeśli to kosztuje, nawet jeśli wydaje się, że nie przynosi owoców”.

Ojciec Święty prosi, by przekaz medialny pomagał leczyć rany serca współczesnego człowieka, aby ufność i nadzieja kwitły i rosły w najbardziej nieoczekiwanych miejscach: „w nadziei matek, które modlą się każdego dnia, aby zobaczyć swoje dzieci powracające z wojennych okopów; w nadziei ojców, którzy migrują pośród tysiąca zagrożeń i perypetii w poszukiwaniu lepszej przyszłości; w nadziei dzieci, które potrafią się bawić, uśmiechać i wierzyć w życie, nawet pośród gruzów wojen i na biednych ulicach faweli” – wylicza.

„Trzeba być świadkami i promotorami komunikacji bez wrogości, która szerzy kulturę troski, buduje mosty i przenika widzialne i niewidzialne mury naszych czasów. Opowiadać historie przesiąknięte nadzieją, biorąc sobie do serca nasz wspólny los i pisząc razem historię naszej przyszłości” – podsumowuje Ojciec Święty.

Całość papieskiego orędzia na następnej stronie.