Watykan: 1,3 mln osób przeszło przez Drzwi Święte

Liczba pielgrzymów przybyłych do bazyliki watykańskiej od inauguracji Roku Świętego 24 grudnia 2024 roku "nie jest mała biorąc pod uwagę to, że styczeń i luty to okres, w którym w Rzymie panuje raczej spokój" - zauważył delegat papieża do spraw organizacji Jubileuszu arcybiskup Rino Fisichella.

Zastrzegł jednocześnie: "Dla organizatorów Jubileuszu liczby nie są kryterium oceny jego sukcesu". "To wydarzenie głęboko duchowe" - przypomniał.

W sobotę i niedzielę odbędzie się kolejne duże wydarzenie Roku Świętego - Jubileusz Wojska, Policji i Służby Bezpieczeństwa.

Abp Fisichella ogłosił, że weźmie w nim udział ponad 30 tysięcy osób, wśród nich delegacje z około stu krajów świata. W niedzielę rano będą uczestniczyć w mszy pod przewodnictwem papieża Franciszka na placu Świętego Piotra.

W tych dniach papież kuruje się w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka. W czwartek Watykan ogłosił, że Franciszek ma zapalenie oskrzeli.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

