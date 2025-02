Fala modlitwy na świecie w intencji zdrowia Papieża Franciszka  

W Santiago de Chile, w czwartek 20 lutego o godzinie 19:00 czasu lokalnego, odbędzie się publiczne odmawianie różańca w intencji zdrowia Ojca Świętego. Modlitwom będzie przewodniczył kard. Fernando Chomali, arcybiskup Santiago, który zaprasza wiernych do duchowego włączenia się w tę chwilę modlitwy.

Argentyna u boku Papieża

Zapewnienia o modlitwie napływają z Argentyny, rodzinnego kraju Franciszka. Biskupi w nocie do wiernych wzywają wszystkie społeczności do zjednoczenia się w modlitwie o zdrowie Papieża.

„Z wdzięcznością za jego niestrudzoną służbę Kościołowi i światu, towarzyszymy mu duchowo w tym okresie rekonwalescencji i odpoczynku. Ufamy wstawiennictwu Matki Bożej z Luján, patronki naszego kraju, i zachęcamy wszystkie wspólnoty do modlitwy za Papieża Franciszka” – napisali biskupi.

Niezależnie od tego apelu również „curas villeros”, czyli kapłani wspólnot w biednych i robotniczych dzielnicach Argentyny, wydali komunikat, w którym zapraszają ludzi do nieustannej modlitwy o „zdrowie naszego ukochanego Papieża Franciszka, który uosabia »ubogi Kościół dla ubogich«”.

Zaproszono również parafie do odprawiania, począwszy od dziś, triduum Mszy Świętych w intencji zdrowia Franciszka.

Biskupi USA apelują o modlitwę

Modlitwy o powrót Papieża do zdrowia zanoszone są również z Nikaragui. Kard. Leopoldo Brenes, arcybiskup Managui, wezwał do organizowania spotkań modlitewnych w tej intencji. Biskupi Belgii również modlą się, aby Pan obdarzył Papieża „łaską uzdrowienia, opieki i rekonwalescencji niezbędnej do kontynuowania jego misji jako pasterza Kościoła powszechnego, aby on również mógł być pielgrzymem nadziei, który prowadzi Kościół w tych czasach, gdy zaufanie jest wystawiane na próbę”.

To nawiązanie do trwającego Roku Jubileuszowego, którego motywem przewodnim jest nadzieja.

Na stronie internetowej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych znaleźć można natomiast modlitwę za Papieża Franciszka. W USA wierni zbierają się, by modlić się o powrót Papieża do zdrowia.

Rabin Rzymu życzy szybkiego powrotu do zdrowia

W poście na platformie społecznościowej „X” prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva przesłał Papieżowi najlepsze życzenia, aby nadal mógł głosić Chrystusowe przesłanie miłości. „Jego Świątobliwość jest punktem odniesienia w walce z nierównością” – napisał Lula.

Wyrazy wsparcia przesłał także naczelny rabin wspólnoty żydowskiej w Rzymie Riccardo Di Segni. „Zaniepokojony wiadomościami o stanie zdrowia Papieża Franciszka życzę mu szybkiego i całkowitego powrotu do zdrowia” – napisał.

Z kolei Franciszkański Zakon Świeckich przekazał Papieżowi przesłanie, w którym napisano: „Jesteśmy pewni, że Duch Święty, ze swoją nieskończoną łaską, będzie u twego boku, wspierając cię siłą i nadzieją”.