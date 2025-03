W. Brytania: Zakończyło się spotkanie Starmera i Zełenskiego

W sobotę wieczorem w Londynie zakończyło się spotkanie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Liderzy nie wypowiedzieli się dla mediów. Ukraiński przywódca przybył do Wielkiej Brytanii po zakończonych fiaskiem rozmowach w USA.

Zełenskiego, który w sobotę przybył do Londynu na rozmowy ze Starmerem, Karolem III i europejskimi sojusznikami Kijowa, na Downing Street przywitał tłum zwolenników.

"Mam nadzieję, że słyszał pan to skandowanie na ulicy. To mieszkańcy Wielkiej Brytanii wyszli, by pokazać, jak bardzo pana popierają" - powiedział brytyjski premier Zełenskiemu. Zapewnił, że ukraiński lider ma "pełne poparcie" w Wielkiej Brytanii, i mówił o "niezachwianej determinacji" na rzecz osiągnięcia długotrwałego pokoju na Ukrainie.

Zełenski podziękował Starmerowi za wsparcie, a królowi Karolowi III za zgodę na spotkanie z nim w niedzielę. "Cieszymy się, że mamy takich partnerów i przyjaciół" - dodał.

Spotkanie Zełenskiego ze Starmerem trwało kilkadziesiąt minut. Po rozmowach Starmer odprowadził Zełenskiego do samochodu. Liderzy nie wypowiedzieli się dla mediów.

Zełenski przyleciał do Londynu dzień po tym, jak fiaskiem zakończyły się jego rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Spotkanie w Gabinecie Owalnym na temat perspektyw zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie początkowo przebiegało w stosunkowo dobrej atmosferze, ale zakończyło się bezprecedensową kłótnią przed kamerami, w czasie której Trump i wiceprezydent USA J.D. Vance podniesionym głosem zarzucali Zełenskiemu brak wdzięczności i szacunku dla USA.

W rezultacie Trump zerwał rozmowy, a Ukraińcy zostali wyproszeni - przekazało źródło stacji CNN. Planowana wspólna konferencja prasowa Trumpa i Zełenskiego została odwołana, obie strony nie podpisały też mimo zapowiedzi umowy o wspólnej eksploatacji ukraińskich zasobów mineralnych. Zdaniem ekspertów z całego świata fiasko spotkania może wpłynąć na wsparcie udzielane Ukrainie przez USA w trwającej od trzech lat wojnie wywołanej przez Rosję.

Jak poinformowało biuro premiera Wielkiej Brytanii, Starmer rozmawiał w piątek wieczorem z przywódcami USA i Ukrainy po ich sporze w Białym Domu i potwierdził niezachwiane wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy.

W niedzielę w Londynie odbędzie się specjalny szczyt poświęcony Ukrainie, obronności i bezpieczeństwu. Starmer zaprosił na spotkanie kilkunastu europejskich liderów, w tym premiera Polski Donalda Tuska oraz przywódców: Francji, Niemiec, Danii, Włoch, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Czech, Rumunii i Turcji. W rozmowach wezmą udział także prezydent Ukrainy, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

BBC oceniła w kontekście fiaska rozmów w Białym Domu, że stawka spotkania w Londynie jest "kolosalna".

***

Ukraina i Wielka Brytania zawarły w sobotę umowę o pożyczce w wysokości 2,26 mld funtów (ok. 2,74 mld euro) na wsparcie ukraińskich zdolności obronnych - podał ukraiński resort finansów. W ceremonii podpisania dokumentu wzięli udział prezydent Wołodymyr Zełenski i brytyjski premier Keir Starmer.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakupy obronne, a pożyczka ma być spłacana ze środków otrzymanych w przyszłości z zamrożonych rosyjskich aktywów.

"Wielka Brytania nadal stoi po stronie Ukrainy. I dzisiejsza umowa, która sprzyja umocnieniu zdolności obronnych Ukrainy, jest tego potwierdzeniem" - podkreślił minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko.