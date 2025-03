Stan prawny nauczania religii w szkołach publicznych, Rok Jubileuszowy, relacja z wizyty Prezydium KEP w Watykanie oraz formacja duchownych w seminariach - to niektóre z tematów 400. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Obrady odbędą się w dniach 12-14 marca w Warszawie.

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Marek Marczak w komunikacie przekazanym we wtorek PAP poinformował, że w trakcie zebrania przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial przedstawi stan prawny nauczania religii w szkołach publicznych w związku z nowym rozporządzeniem minister edukacji.

Podkreślił, że mottem przewodnim wiosennego zebrania plenarnego będzie hasło Roku Jubileuszowego 2025 "Pielgrzymi nadziei". "Będziemy rozważać, w jaki sposób my, biskupi, możemy być pielgrzymami nadziei wraz z ludem Bożym, a także co to oznacza być pielgrzymem nadziei w dzisiejszym świecie" - zaznaczył bp Marczak.

Sekretarz generalny poinformował, że podczas obrad biskupi zapoznają się z aktualnym stanem formacji w seminariach duchownych oraz proponowanymi kierunkami zmian. Zostaną również przedstawione aktualne kwestie dotyczące duszpasterstwa powołań.

Kolejną kwestią, którą zajmą się biskupi - przekazał bp Marczak - będzie funkcjonowanie podmiotów medialnych Konferencji Episkopatu Polski, a także obecność Kościoła w przestrzeni medialnej.

Poinformował, że 12 marca biskupi odprawią mszę św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie znajduje się Krzyż Jubileuszowy archidiecezji z kaplicy Baryczków. Przypomniał, że w tym roku przypada 500. rocznica sprowadzenia go do Warszawy. Eucharystii przewodniczyć będzie przewodniczący Episkopatu abp Tadeusz Wojda, a homilię wygłosi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

W drugim dniu obrad biskupi wezmą udział w mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, z okazji 12. rocznicy wyboru papieża Franciszka. Eucharystii przewodniczyć będzie metropolita warszawski abp Adrian Galbas, który wygłosi homili