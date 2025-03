Centrum Myśli JPII przygotowało wystawę "Karol Wojtyła - inspiracje"

"Karol Wojtyła - inspiracje" - tytuł wystawy w formule ready to print przygotowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Skupia się ona na takich wartościach jak miłość, relacje, praca, rodzina czy odpoczynek przywołując nieznane powszechnie wypowiedzi Wojtyły.

W związku z przypadającą 2 kwietnia 20. rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II i jego pogrzebu Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie przygotowało wystawę "Karol Wojtyła - inspiracje" zbudowaną wokół fundamentalnych pytań, które stawiają sobie młodzi ludzie.

"Postanowiliśmy dotrzeć do młodego człowieka, który urodził się na przełomie wieków i który nie ma żadnego sentymentu do Jana Pawła II, ponieważ jest to dla nich postać historyczna" - powiedziała w czasie konferencji prasowej we wtorek zastępczyni dyrektora Centrum Myśli JPII Anna Olesiak.

"To nie jest wystawa biograficzna. Skupiamy się na ważnych dla Karola Wojtyły wartościach, takich jak miłość, rodzina, praca, relacje czy odpoczynek, które korespondują z potrzebami młodego człowieka" - powiedział koordynator wystawy Piotr Strasz.

Na wystawę składa się 22 plansz przedstawiających Wojtyłę jako młodego człowieka, kapłana, który podczas górskich wycieczek dzielił się doświadczeniami ze studentami, pytania zachęcające do refleksji oraz cytaty z wypowiedzi papieża z czasów jego młodości.

"Wybór zdjęć młodego Karola Wojtyły w plenerze, pozwala odejść od schematycznego, wyłącznie historycznego czy hagiograficznego postrzegania papieża jako postaci z pomnika, dalekiej, nieosiągalnej, obcej" - powiedział Strasz.

Obok zdjęć pierwszym poziomem narracji są tytuły plansz będące sparafrazowanymi pytania Wojtyły: Czy potrafisz się zatrzymać? Czym jest miłość? Po co nam rodzina? Po co pracujesz? Naprawdę jesteś wolny? Czy cierpienie ma sens? Czy działanie Cię zmienia? Czy widzisz więcej? Gdzie jest Twój sens? Co Cię przytłacza? Ty chcesz mieć rację czy relację?

"Drugi poziom tworzą cytaty z nauczania Karola Wojtyły pochodzące zarówno z okresu okupacji, korespondencji z Mieczysławem Kotlarczykiem czy w końcu z czasów papieskich, a więc kazania i dokumenty. Z kolei ostatnim poziomem narracji są kody QR. Po ich zeskanowaniu można wysłuchać 2-3 minutowego nagrania lektorskiego, które pozwala głębiej wejść w nauczanie Wojtyły w poruszanej dziedzinie" - powiedział Piotr Strasz. Zastrzegł, że "nie są to jednak wypowiedzi dokumentalne".

"Chętnych do wysłuchania głosu papieża odsyłamy na nasz portal JP2 online, gdzie mamy bardzo bogate zbiory jego homilii i wystąpić z czasów pielgrzymek do Polski" - dodał.

"Naszą intencją było przede wszystkim pytać, ale też nie unikać dawania odpowiedzi, bo taki był Wojtyła. Czasami nie robił tego wprost, innym razem z odpowiedział w taki sposób, aby rozmówca sam doszedł do pewnych konkluzji, ale zdarzało się, że stawiał konkretną diagnozę. W związku z tym, poprzez umieszczone na planszach cytaty oraz relacje kryjące się za QR-kodem staramy się dać konkretną odpowiedź" - wyjaśnił Strasz.

Wystawa przygotowana została w formule ready to print, co oznacza, że każda placówka może ją samodzielnie i bezpłatnie pobrać z strony https://www.centrumjp2.pl/karol-wojtyla-inspiracje-wystawa/ wydrukować i przygotować ekspozycję dostosowaną do swojej przestrzeni. Dzięki elastycznej formule wystawienniczej każdy z organizatorów sam podejmuje decyzję o wyborze przystosowanego do swoich potrzeb i możliwości rozwiązania ekspozycyjnego, które z łatwością, szybko i niedrogo można zrealizować w lokalnej drukarni.

Dostępna w dwóch wariantach i dwóch formatach do wyboru: 22 plansze w wymiarach 70,7 x 100 cm lub 29,7 x 42 cm lub 12 plansz o wymiarach 70,7 cm na 100 cm bądź 29,7 cm na 42 cm.

Autorką koncepcji graficznej jest Alicja Sobiepańska, artystka-graficzka młodego pokolenia, absolwentka Wydziału Grafiki na warszawskiej ASP i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.

Do końca marca na stronie dostępne będą także dodatkowe materiały edukacyjne w formie gry dla uczniów, które pozwolą przeprowadzić lekcję w oparciu o wystawę. Materiały będzie można pobrać bezpłatnie.

Wydarzenie jest objęte patronatem Polskiej Agencji Prasowej.