Klinika Gemelli: stan papieża nadal stabilny

Stan kliniczny Ojca Świętego pozostał stabilny w porównaniu do poprzednich dni. Również dzisiaj nie doświadczył epizodów niewydolności oddechowej – informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ojciec Święty nadal korzysta z fizjoterapii oddechowej i ruchowej. Parametry hemodynamiczne i badania krwi pozostały stabilne. Nie miał gorączki. Lekarze nadal utrzymują rokowania ostrożne. Dziś Ojciec Święty wykonywał pewne prace rano i po południu, na przemian z odpoczynkiem i modlitwą. Przed obiadem przyjął Eucharystię.

Biorąc pod uwagę stabilność stanu klinicznego, kolejny biuletyn medyczny zostanie wydany w sobotę – informuje Stolica Apostolska

Od 14 lutego Franciszek jest hospitalizowany w Klinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Za agencją KAI dodajemy:

Papież jest w stanie stabilnym, zatem potrzebna jest cierpliwość – zwracają uwagę źródła watykańskie, komentując wieczorny komunikat wydany przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

W ciągu ostatnich kilku dni stan papieża pozostawał stabilny i zakładamy, że jutro parametry będą takie same. Sytuacja pozostaje złożona, a rokowania są nadal ostrożne - zaznaczono. Jeśli sytuacja pozostanie stabilna, nie ma powodu, aby powtarzać komunikaty medyczne. Dlatego jutro nie przewiduje się biuletynu medycznego, ale zostaną podane informacje o tym, jak minął dzień. Lekarze nadal ostrożnie podchodzą do kwestii powrotu do Watykanu i oczekują na większą stabilność stanu Franciszka. O stanie Ojca Świętego zapewne powie nam coś jego jutrzejsza aktywność – dowiaduje się KAI ze źródeł watykańskich .