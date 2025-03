Trump: rozważam wprowadzenie sankcji przeciwko Rosji na wielką skalę

Wezwał Rosję i Ukrainę do "przyjścia do stołu, zanim będzie za późno".

Rozważam wprowadzenie sankcji przeciwko Rosji na wielką skalę do czasu zawarcia zawieszenia broni i końcowego porozumienia pokojowego - powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump. Wezwał Rosję i Ukrainę do "przyjścia do stołu, zanim będzie za późno".

"Biorąc pod uwagę fakt, że Rosja obecnie absolutnie +tłucze+ Ukrainę na polu bitwy, poważnie rozważam wprowadzenie na wielką skalę sankcji bankowych, sankcji i ceł na Rosję, dopóki nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni i OSTATECZNE POROZUMIENIE POKOJOWE" - napisał Trump na portalu Truth Social. "Do Rosji i Ukrainy, przyjdźcie do stołu już teraz, zanim będzie za późno" - wezwał.

Wpis prezydenta pojawił się po tym, jak Rosja przeprowadziła zmasowany atak zmasowany atak na obiekty infrastruktury energetycznej i gazowej Ukrainy z użyciem 67 rakiet oraz 194 dronów.

Sankcje bankowe przeciwko Rosji wprowadziła już na początku rosyjskiej inwazji administracja Bidena, obejmując nimi dziesiątki rosyjskich banków, w tym wszystkie największe. Poprzednik Trumpa wprowadził też embargo na import wielu importowanych rosyjskich towarów, w tym metale, ropę i gaz, diamenty czy uran. W rezultacie wartość rosyjskiego importu do USA spadła z 30 mld dol. przed inwazją do 3 mld w obecnym roku.

Trump już w styczniu groził wprowadzeniem sankcji i ceł na Rosję, by skłonić ją do negocjacji, lecz zaprzestał tych gróźb po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. Jeszcze w czwartek specjalny wysłannik ds. Ukrainy i Rosji Keith Kellogg mówił, że celem USA jest doprowadzenie do "resetu" w stosunkach z Rosją, choć twierdził, że Waszyngton może zwiększyć poziom egzekwowania restrykcji, by wywrzeć nacisk na Rosję w negocjacjach. Ocenił poziom ostrości obecnych sankcji na 7 w 10-stopniowej skali, lecz poziom ich egzekwowania na 3.

Tymczasem minister finansów Scott Bessent podczas czwartkowego wystąpienia w Economic Club of New York mówił, że USA są gotowe do pójścia "na całość", jeśli chodzi o sankcje. Stwierdził, że sankcje nałożone przez administrację Bidena - zwłaszcza w sektorze energetycznym - były "rażąco słabe". Jednocześnie zgodził się ze stwierdzeniem, że nadmierne używanie sankcji uderza w pozycję dolara.

Warunki ewentualnego porozumienia pokojowego mają być przedmiotem spotkania między delegacjami z USA i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej w przyszłym tygodniu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

Od redakcji Wiara.pl

Być może jest w tej polityce jakaś spójność, jakiś wspólny mianownik. Na razie czytającemu ciągle różne doniesienia o różnych sprzecznych na oko działaniach wygląda to na sen wariata.