Wcześniej, 26 lutego, w Banmaw podpalono dom księdza i trzypiętrowy budynek, w którym mieściły się biura diecezjalne oraz gimnazjum. Według doniesień azjatyckiego portalu informacyjnego Ucasnews, na skutek walk między juntą wojskową a Armią Niepodległości Kachinów (KIA), znaczna część ludności, w tym większość księży i miejscowy biskup Raymond Sumlut Gam, uciekła do okolicznych lasów i wiosek. Zasoby niezbędne do przetrwania są tam niewielkie.

#Myanmar Feuer zerstört die St. Patrick’s-Kathedrale

Die Kathedrale in der Stadt Banmaw im Staat Kachin in Myanmar wurde am Sonntag, den 16. März, am Vorabend des Festes des heiligen Patrick, durch ein Feuer zerstört. https://t.co/t2iZwqIOW1 pic.twitter.com/MqAEVaO479