Bp Zieliński pożegna się z wiernymi podczas mszy krzyżma

Msza krzyżma pod przewodnictwem bp. ordynariusza Zielińskiego odprawiona zostanie o godz. 9.00 w Wielki Czwartek.

"Chciałbym gorąco podziękować za ten czas posługi w diecezji, za to wszystko, czego mogłem doświadczyć. Chciałbym to dziękczynienie przeżywać zarówno w odniesieniu do daru kapłaństwa, ale też do daru Kościoła, który jest budowany na fundamencie eucharystii. () Myślę, że to taka doskonała okazja, by w te ostanie dni mojej posługi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej właśnie podczas mszy krzyżma wszystkim diecezjanom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego, świeckim zaangażowanym podziękować" - powiedział na spotkaniu z mediami bp Zieliński.

Bp Zieliński podzielił się także swoimi doświadczeniami z trzyletniej posługi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, najpierw przez rok w funkcji bp. koadiutora i w kolejnych dwóch latach jako biskupa ordynariusza.

"Odchodzę z doświadczeniem przede wszystkim dobrej współpracy z księżmi, osobami konsekrowanymi i ogromnej otwartości świeckich, ze szczególnym podkreśleniem () bardzo dobrej pracy wielu katechetów" - zaznaczył ordynariusz.

Podkreślił, że przed objęciem posługi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nie znał Kościoła "terytorialnie bardzo rozległego i zaangażowanego w ogromną troskę w ogromną liczbę kościołów".

"Są parafie, w których posługa odbywa się aż w sześciu kościołach. Przy tych kościołach są bardzo zaangażowani świeccy, często bardziej niż w dużych skupiskach miejskich, którzy współpracują z księdzem" - wskazał bp Zieliński, wyrażając swój szacunek dla księży i wspierających ich świeckich.

Podkreślił ważność Skrzatusza jako serca diecezji. Przypomniał o przygotowywanej na wrzesień uroczystości 450-lecia obecności piety w Skrzatuszu i o budowanym tam kolejnym domu Wspólnoty Cenacolo, w którym młodzi ludzie będą mieć szansę wyjść z uzależnień. Dodał, że obchody 50-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z 2022 r. są jednym z tych szczególnych wydarzeń, które pozostanie w jego pamięci.

Nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała 19 marca 2025 r., że papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z funkcji arcybiskupa metropolity poznańskiego. Na jego miejsce mianował biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa Zielińskiego, którego ingres do archikatedry poznańskiej odbędzie się, jak podała 20 marca kuria poznańska, 1 maja. (PAP)

