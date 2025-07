Dzięki uprzejmości salezjanów z Instytutu Salezjańskiego Teresa Gerini, Polacy będą mogli wykorzystać przestronny plac i przyległy teren, by stworzyć przestrzeń spotkania „Polski Rzym - Casa Polonia”. „Zwykle dni narodowe trwają jeden dzień, my rozciągamy je na trzy” – zapowiada w rozmowie z Radiem Watykańskim- Vatican News ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Oferta dla polskich pielgrzymów wyróżnia się na tle innych grup narodowych, które ograniczają się często do osobnego, kilkugodzinnego spotkania np. na Placu św. Piotra.

Program „Polskiego Rzymu – Casa Polonia” obejmie popołudniowe koncerty, jubileuszowe katechezy prowadzone przez ojców dominikanów Adama Szustaka i Tomasza Nowaka, Msze święte celebrowane przez polskich kardynałów oraz wieczorne widowiska muzyczne. „Zaprosimy do refleksji nad krzyżem, nadzieją i uwielbieniem, w tych wymiarach, gdzie porusza się dziś młodzież – gdzie potrzebna jest nieustanna troska o to, by człowiek nie czuł się sam i miał się czego chwycić w sytuacji zagrożenia. Idąc za hasłem Jubileuszu, jakim jest nadzieja – właśnie tej kotwicy się trzymamy – tłumaczy ks. Koprianiuk.

Duchowe centrum Casa Polonia

Ważnym elementem „Polskiego Rzymu - Casa Polonia” będzie przestrzeń modlitwy i wyciszenia. „Idąc za głosem młodzieży, stworzymy dużą kaplicę z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu, możliwością spowiedzi i Eucharystii dla mniejszych grup” – mówi ks. Tomasz Koprianiuk. Casa Polonia ma być zatem miejscem budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Mimo że w systemie zarejestrowano już ponad 4080 osób, a formalne zapisy już się zakończyły, organizatorzy są otwarci na kolejne zgłoszenia. „Gdyby ktoś nie zakupił pakietu przez internet, ma jeszcze możliwość wstępu na Casa Polonia, nabywając symboliczną cegiełkę na miejscu” – zapewnia dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Na terenie Casa Polonia działać będzie strefa gastronomiczna – dla uczestników z pakietami, ale także dla tych, którzy dołączą spontanicznie.

Wspólnota z całego świata

Choć większość uczestników przybędzie z Polski, swój udział zapowiedziało też około 600 osób z Polonii – m.in. z Niemiec, Francji i USA. „Wiemy, że będą Polacy z różnych stron świata” – zaznacza ks. Koprianiuk. Jubileusz Młodych nawiązuje również do przypadającej w przyszłym roku 40. rocznicy pierwszego spotkania młodzieży z Janem Pawłem II. W ten sposób narodziła się idea Światowych Dni Młodzieży.