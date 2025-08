POLSA: 13. dnia misji na ISS astronauci odpoczywali

13. dnia misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) załoga odpoczywała - poinformowała w środę Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Stan realizacji podstawowych celów misji z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego pozostaje na poziomie 87 procent.

W środę astronauci mogli odpocząć i zebrać siły na ostatni odcinek swojego pobytu na pokładzie ISS - podkreśliła POLSA. 14. dnia misji naukowo-technicznej IGNIS załoga będzie pracować nad pięcioma eksperymentami.

Jak zaznaczyła Agencja, "dzięki misji IGNIS cały świat usłyszał już o polskim astronaucie. Jednak nie mniejsze zainteresowanie wzbudzają polskie pierogi".

POLSA napisała, że każdemu z członków misji Ax-4 towarzyszy jego własny zestaw potraw związanych z domem i tradycyjną kuchnią z danego kraju, którym wzajemnie się dzielą. Oprócz pierogów polski astronauta zabrał ze sobą na orbitę też zupę pomidorową, leczo i deser w postaci jabłek z kruszonką.

POLSA wyjaśniła, że co do zasady, żywność dostępna na ISS jest pakowana indywidualnie i przechowywana tak, aby jak najbardziej ułatwić przygotowywanie jej w warunkach mikrograwitacji. "Niezwykle istotne jest to, aby opakowania były wyprodukowane z niełatwopalnych materiałów, a żywność nadawała się do przechowywana przez długi czas w temperaturze pokojowej" - czytamy.

Astronauci jedzą trzy pełne posiłki w ciągu dnia i mogą sięgać po przekąski.

Wykonawca misji, firma Axiom Space, napisała w raporcie, że dotychczas załoga wykonała już niemal 230 okrążeń wokół Ziemi, pokonując dystans ok. 9,6 mln km. Środa była ich ostatnim dniem wolnym na ISS.

Jak czytamy, w ramach misji Ax-4 załoga pracuje nad 60 eksperymentami i jest to największa liczba badań przeprowadzonych jak dotąd podczas prywatnej misji astronautów Axiom Space.