W kontekście planowanej rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem administracja amerykańska wyraziła zainteresowanie uzgodnieniem stanowiska z Europą - poinformował urzędnik Komisji Europejskiej. Według niego kluczowe są solidne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Trump i Putin mają się spotkać w piątek na Alasce. Wymianie stanowisk Ukrainy i innych państw europejskich z USA miało służyć spotkanie w sobotę w Wielkiej Brytanii, którego gospodarzami byli - brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy i amerykański wiceprezydent J.D. Vance.

Jak przekazało grupie korespondentów w Brukseli źródło w KE, z wymiany z Amerykanami wynika, że "prezydent Trump nie uważa spotkania na Alasce za ustępstwo wobec prezydenta Putina". - Chce raczej osobiście sprawdzić swoje możliwości z prezydentem Putinem - powiedział rozmówca.

Takie podejście może wpisywać się w sposób działania obecnego lokatora Białego Domu, z którym Europejczycy zetknęli się w negocjacjach handlowych. Najpierw były one prowadzone na niższym szczeblu, ale w pewnym momencie Trump zaangażował się w rozmowy osobiście, spotykając się pod koniec lipca w Szkocji z szefową KE Ursulą von der Leyen.

Jednym z tematów rozmowy pomiędzy Trumpem a Putinem w piątek, 15 sierpnia, ma być - jak to ujął amerykański prezydent - konieczność "wymiany terytoriów". Nie jest jednak jasne, co przywódca USA miał na myśli. Spekuluje się m.in. o zamrożeniu obecnych linii frontu. Rosja mogłaby też zgodzić się na zawieszenie broni w zamian za wycofanie wojsk ukraińskich z obwodów ługańskiego i donieckiego. W odpowiedzi na to ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina "nie podaruje własnej ziemi rosyjskiemu okupantowi".

KE także krytycznie postrzega propozycję forsowaną przez Putina dotyczącą wymiany terytoriów. - Jeśli chodzi o kwestie terytorialne, stanowisko Rosji jest przedstawiane jako wymiana terytorialna, ale wygląda na to, że miałaby ona być jednostronna - podało źródło.

Rosja domaga się także zniesienia przez Zachód sankcji. Możliwości ich "złagodzenia" nie wyklucza się w Brukseli.

Natomiast źródło UE, z którym rozmawiała w niedzielę grupa korespondentów, podkreśliło, że w grę nie wchodzi odmrożenie unieruchomionych rosyjskich aktywów. Aktywa te - jak podkreślił rozmówca - powinny pozostać unieruchomione do czasu zakończenia wojny i pełnego zrekompensowania Ukrainie przez Rosję wyrządzonych szkód. - W pewnym momencie może dojść do dyskusji na temat tego, co zrobić z tymi aktywami, jeśli Rosja nie zrekompensuje Ukrainie wyrządzonych przez siebie szkód - zaznaczył.

Według niego "ogromne znaczenie" dla Ukrainy mają gwarancje bezpieczeństwa. - Najsolidniejszą gwarancją bezpieczeństwa byłoby zniesienie ograniczeń dotyczących ukraińskich sił zbrojnych i wsparcia udzielanego Ukrainie przez państwa trzecie - dodał wysoki rangą unijny urzędnik.

Gotowość do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa już wcześniej sygnalizowała tzw. koalicja chętnych państw zachodnich.

W piątek na Alasce ma dojść do pierwszego spotkania amerykańskiego prezydenta z Putinem od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 r. Z rosyjskim przywódcą spotkał się ostatni raz prezydent Joe Biden w 2021 r. w Genewie.

Nadal nie wiadomo, czy na szczyt na Alasce zostanie zaproszony Zełenski.

Ukraiński przywódca podziękował w niedzielę za poparcie, jakiego udzieliło w wydanym w nocy z soboty na niedzielę oświadczeniu sześcioro europejskich liderów, w tym premier Donald Tusk, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Liderzy podkreślili w nim, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

"Ukraina ma swobodę wyboru własnego losu. Sensowne negocjacje mogą mieć miejsce jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. Droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać ustalona bez Ukrainy" - napisali.

Obok von der Leyen i Tuska dokument podpisali: francuski prezydent Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premierka Włoch Giorgia Meloni.

Z Brukseli Magdalena Cedro