Źródło KE ws. wojny w Ukrainie: USA wyraziły zainteresowanie uzgodnieniem stanowiska z Europą
Źródło KE ws. wojny w Ukrainie: USA wyraziły zainteresowanie uzgodnieniem stanowiska z Europą

Zaporoże. Po rosyjskim ataku na dworzec autobusowy  
OLEG MOVCHANIUK /PAP/EPA Zaporoże. Po rosyjskim ataku na dworzec autobusowy

Ukraina "nie podaruje własnej ziemi rosyjskiemu okupantowi" - mówi tymczasem Zełenski.

 W kontekście planowanej rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem administracja amerykańska wyraziła zainteresowanie uzgodnieniem stanowiska z Europą - poinformował urzędnik Komisji Europejskiej. Według niego kluczowe są solidne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Trump i Putin mają się spotkać w piątek na Alasce. Wymianie stanowisk Ukrainy i innych państw europejskich z USA miało służyć spotkanie w sobotę w Wielkiej Brytanii, którego gospodarzami byli - brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy i amerykański wiceprezydent J.D. Vance.

Jak przekazało grupie korespondentów w Brukseli źródło w KE, z wymiany z Amerykanami wynika, że "prezydent Trump nie uważa spotkania na Alasce za ustępstwo wobec prezydenta Putina". - Chce raczej osobiście sprawdzić swoje możliwości z prezydentem Putinem - powiedział rozmówca.

Takie podejście może wpisywać się w sposób działania obecnego lokatora Białego Domu, z którym Europejczycy zetknęli się w negocjacjach handlowych. Najpierw były one prowadzone na niższym szczeblu, ale w pewnym momencie Trump zaangażował się w rozmowy osobiście, spotykając się pod koniec lipca w Szkocji z szefową KE Ursulą von der Leyen.

Jednym z tematów rozmowy pomiędzy Trumpem a Putinem w piątek, 15 sierpnia, ma być - jak to ujął amerykański prezydent - konieczność "wymiany terytoriów". Nie jest jednak jasne, co przywódca USA miał na myśli. Spekuluje się m.in. o zamrożeniu obecnych linii frontu. Rosja mogłaby też zgodzić się na zawieszenie broni w zamian za wycofanie wojsk ukraińskich z obwodów ługańskiego i donieckiego. W odpowiedzi na to ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina "nie podaruje własnej ziemi rosyjskiemu okupantowi".

KE także krytycznie postrzega propozycję forsowaną przez Putina dotyczącą wymiany terytoriów. - Jeśli chodzi o kwestie terytorialne, stanowisko Rosji jest przedstawiane jako wymiana terytorialna, ale wygląda na to, że miałaby ona być jednostronna - podało źródło.

Rosja domaga się także zniesienia przez Zachód sankcji. Możliwości ich "złagodzenia" nie wyklucza się w Brukseli.

Natomiast źródło UE, z którym rozmawiała w niedzielę grupa korespondentów, podkreśliło, że w grę nie wchodzi odmrożenie unieruchomionych rosyjskich aktywów. Aktywa te - jak podkreślił rozmówca - powinny pozostać unieruchomione do czasu zakończenia wojny i pełnego zrekompensowania Ukrainie przez Rosję wyrządzonych szkód. - W pewnym momencie może dojść do dyskusji na temat tego, co zrobić z tymi aktywami, jeśli Rosja nie zrekompensuje Ukrainie wyrządzonych przez siebie szkód - zaznaczył.

Według niego "ogromne znaczenie" dla Ukrainy mają gwarancje bezpieczeństwa. - Najsolidniejszą gwarancją bezpieczeństwa byłoby zniesienie ograniczeń dotyczących ukraińskich sił zbrojnych i wsparcia udzielanego Ukrainie przez państwa trzecie - dodał wysoki rangą unijny urzędnik.

Gotowość do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa już wcześniej sygnalizowała tzw. koalicja chętnych państw zachodnich.

W piątek na Alasce ma dojść do pierwszego spotkania amerykańskiego prezydenta z Putinem od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 r. Z rosyjskim przywódcą spotkał się ostatni raz prezydent Joe Biden w 2021 r. w Genewie.

Nadal nie wiadomo, czy na szczyt na Alasce zostanie zaproszony Zełenski.

Ukraiński przywódca podziękował w niedzielę za poparcie, jakiego udzieliło w wydanym w nocy z soboty na niedzielę oświadczeniu sześcioro europejskich liderów, w tym premier Donald Tusk, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Liderzy podkreślili w nim, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

"Ukraina ma swobodę wyboru własnego losu. Sensowne negocjacje mogą mieć miejsce jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. Droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać ustalona bez Ukrainy" - napisali.

Obok von der Leyen i Tuska dokument podpisali: francuski prezydent Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premierka Włoch Giorgia Meloni.

Z Brukseli Magdalena Cedro 

PAP |

dodane 10.08.2025 21:18

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja" | Przywódcy europejscy: z zadowoleniem przyjęliśmy wysiłki Trumpa,
Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Najnowsze

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

