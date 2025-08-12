Reklama

Milion lat temu przodkowie człowieka zawędrowali do Indonezji
Milion lat temu przodkowie człowieka zawędrowali do Indonezji

Milion lat temu przodkowie człowieka zawędrowali do Indonezji  
Lip Kee Yap / CC 2.0 Celebes

Ponad milion lat temu archaiczni ludzie zawędrowali na odległą indonezyjską wyspę Celebes. Nie wiemy, kim byli, pozostawili po sobie jedynie kamienne narzędzia - informują naukowcy w tygodniku "Nature".

Kamienne narzędzia, datowane na ponad milion lat, odkryli archeolodzy na indonezyjskiej wyspie Celebes. W pobliżu Celebes znajduje się wysepka Flores, gdzie w nieco późniejszym czasie zamieszkiwali karłowaci ludzie Homo floresiensis, nazywani popularnie "hobbitami".

Co ciekawe, Celebes leży za tzw. linią Wallace'a, wyznaczoną w XIX w. przez wybitnego przyrodnika i podróżnika Alfreda Wallace'a, który na indonezyjskich wyspach Archipelagu Sundajskiego zbierał okazy fauny i flory. Wallace doszedł do wniosku, że gatunki występujące na pewnej części wysp różnią się zdecydowanie od tych występujących na innych wyspach archipelagu. Wyznaczył na tej podstawie granicę, która przebiegała przez archipelag, dzieląc go na dwa obszary, jeden bliższy kontynentalnej Azji, drugi - Australii.

Dalsze badania wykazały, że w plejstocenie, gdy wskutek chłodniejszego klimatu poziom mórz był zdecydowanie niższy, jedna część wysp połączona była z kontynentem azjatyckim, druga zaś - z australijskim. Oba obszary przedzielone były barierą wód oceanicznych, która powstrzymywała migrację gatunków.

A jednak ponad milion lat temu tę granicę przekroczyli przedstawiciele archaicznych ludzi, być może należący do gatunku Homo erectus, docierając na Celebes. Obecnie jedynym śladem ich bytności są znalezione przez archeologów kamienne narzędzia.

Narzędzia zostały odkryte w Calio na Celebes i datowane na 1,04 mln lat. Badaniami kierowali Budianto Hakim z Indonezyjskiej Narodowej Agencji Badań i Innowacji i Adam Brumm z Australijskiego Centrum Badań Ewolucji Człowieka na Griffith University. Zespół archeologów pod kierownictwem Hakima odkrył siedem narzędzi krzemiennych o ostrych krawędziach.

Wcześniej zespół prof. Brumma natrafił na ślady przebywania archaicznych ludzi na pobliskiej wyspie Flores, datowane na 1,02 mln lat, a także w innym miejscu Celebes, datowane na 194 tys. lat. Z kolei na wyspie Luzon odkryto ślady archaicznych ludzi sprzed 700 tys. lat.

Jak wyjaśnia Brumm, dzięki temu odkryciu lepiej rozumiemy, jak przekraczali linię Wallace'a ludzie należący do wymarłych dzisiaj gatunków. Była to linia, po przekroczeniu której wiele gatunków zaczynało rozwijać się w izolacji.

Nie jest wykluczone, że część przedstawicieli Homo erectus, którzy przekroczyli milion lat temu linię Wallace'a, osiedliła się również na niewielkiej wyspie Flores, gdzie doszło w toku ewolucji do wykształcenia się karłowatych form. (PAP)

krx/ zan/

PAP |

dodane 12.08.2025 07:52

TAGI| ARCHEOLOGIA, NAUKA, PAP

Tydzień z Wiara.pl

