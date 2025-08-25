Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Świeże groby odkryte w Kenii. Dalszy ciąg sprawy dot. sekty z Shakahola
rss newsletter facebook twitter

Świeże groby odkryte w Kenii. Dalszy ciąg sprawy dot. sekty z Shakahola

Świeże groby odkryte w Kenii. Dalszy ciąg sprawy dot. sekty z Shakahola  
Krzysztof Błażyca Nairobi, stolica Kenii

Ponad dwa lata po odkryciu ponad 400 ciał osób związanych z sektą w lesie Shakahola w Kenii, władze odkryły kolejne pięć ciał w pobliskiej wiosce Kwa Binzaro, w hrabstwie Kilifi.

Reklama

Oprócz świeżo wydobytych szczątków, śledczy znaleźli również dziesięć ludzkich fragmentów ciał porozrzucanych w pobliskich zaroślach — co może wskazywać na pośpieszne pochówki.

Patolog dr Richard Njoroge, który od początku prowadzi działania medyczno-sądowe w sprawie Shakaholi od 2023 roku, potwierdził najnowsze odkrycia podczas konferencji prasowej na miejscu.

„Na początku tej akcji zidentyfikowaliśmy 27 podejrzanych grobów. Dziś udało nam się ekshumować sześć. W pięciu z nich znaleźliśmy całe ciała, a na powierzchni dodatkowo dziesięć porozrzucanych fragmentów,” powiedział. „Pozostaje nam jeszcze 21 grobów, a prace będą kontynuowane w nadchodzących dniach.”

Ekshumacje prowadzone są z udziałem detektywów z wydziału zabójstw, ekspertów medycyny sądowej oraz rządowych patologów skierowanych z Nairobi, aby zapewnić właściwe zabezpieczenie dowodów.

Ze szczątków pobierane są próbki DNA w celu identyfikacji i powiązania ofiar ze zgłoszeniami zaginięć od 2023 roku.

Nowo odkryte groby prawdopodobnie są powiązane z sektą z lasu Shakahola, która to sprawa  w 2023 r. wstrząsnęła Kenią i zwróciła uwagę całego świata.

Kenia: Ciała ofiar kultu z Shakahola trafiają do rodzin

WIARA.PL DODANE 26.03.2024 AKTUALIZACJA 03.04.2024

Kenia: Ciała ofiar kultu z Shakahola trafiają do rodzin

Kenijskie władze rozpoczęły proces przekazywania rodzinom szczątek osób, które zmarły w wyniku zagłodzenia na polecenie samozwańczego pastora Paul Nthenge Mackenzie, głoszącego apokaliptyczne przesłanie bliskiego końca czasów.  »

więcej »

W centrum tragedii znajduje się kontrowersyjny kaznodzieja Paul Mackenzie, założyciel Kościoła Dobrej Nowiny (Good News International Church), który rzekomo przekonał swoich wyznawców, aby zagłodzili siebie i swoje dzieci na śmierć w odosobnionym lesie, obiecując im „spotkanie z Jezusem” po śmierci.

Makabryczne odkrycie w lesie Shakahola początkowo zaczęło się jako dochodzenie w sprawie zaginięć, ale szybko przerodziło się w śledztwo kryminalne po odkryciu masowych grobów.

Łącznie wydobyto ponad 430 ciał, z czego wiele należało do kobiet i dzieci. Sekcje zwłok wykazały, że część ofiar zmarła z głodu, inne zaś miały ślady duszenia, tępych urazów lub uduszenia.

Mackenzie został aresztowany w kwietniu 2023 roku i postawiono mu liczne zarzuty, w tym morderstwa, terroryzmu, znęcania się nad dziećmi i zbrodni przeciwko ludzkości.

Przywódca sekty z lasu Shakahola zaprzecza oskarżeniom

WIARA.PL DODANE 30.01.2024

Przywódca sekty z lasu Shakahola zaprzecza oskarżeniom

W Kenii trwa sprawa sądowa przeciwko liderowi sekty - Międzynarodowy Kościół Dobrej Nowiny - Paulowi Mackenzie i 38 innym współoskarżonym, którym zarzuca się okrucieństwo wobec dzieci i łamanie ich praw. »

więcej »

Obecnie przebywa w areszcie wraz z kilkoma kluczowymi członkami swojej wspólnoty i przywódcami sekty. Postępowanie sądowe trwa, a organizacje praw człowieka wzywają do sprawiedliwości dla ofiar oraz do wzmocnienia nadzoru nad działalnością religijną w Kenii.

Abp Muheria o akcie "ekstremizmu" w lesie Shakahola

WIARA.PL DODANE 24.04.2023

Abp Muheria o akcie "ekstremizmu" w lesie Shakahola

Kenia jest wstrząśnięta zbrodnią, jaką odkryto w zeszłym tygodniu w lesie Shakahola niedaleko Malindi w hrabstwie Kilifi, za którą odpowiedzialny jest kontrowersyjny pastor Paul Mackenzie, stojący na czele założonej przez siebie sekty Good News International. »

więcej »

Władze podejrzewają, że Kwa Binzaro — oddalone o kilka kilometrów od pierwotnego miejsca zbrodni w lesie Shakahola — mogło służyć jako drugorzędne miejsce pochówków lub nawet jako ośrodek indoktrynacyjny, zanim ofiary zostały przewiezione do lasu.

«« | « | 1 | » | »»

kabe/africanews

dodane 25.08.2025 14:03
PRZECZYTAJ TAKŻE
Kenia: Ciała ofiar kultu z Shakahola trafiają do rodzin | Abp Muheria o akcie "ekstremizmu" w lesie Shakahola | Przywódca sekty z lasu Shakahola zaprzecza oskarżeniom
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Epicko!

Piotr Drzyzga

Epicko!

Lubią Państwo to słowo?

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Audiencja ogólna

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

Ten trud ma sens!

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Czwartek
rano
30°C Czwartek
dzień
31°C Czwartek
wieczór
27°C Piątek
noc
wiecej »

Reklama

 