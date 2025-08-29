Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA: Odmowy wiz dla przedstawicieli palestyńskich przed sesją ONZ
rss newsletter facebook twitter

USA: Odmowy wiz dla przedstawicieli palestyńskich przed sesją ONZ

Życie za murem  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Życie za murem

Wyłączeni z nowych restrykcji wizowych będą urzędnicy palestyńskiej misji przy ONZ.

Reklama

Stany Zjednoczone odmawiają wydania wiz i anulują ważne dokumenty przedstawicielom Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) i Autonomii Palestyńskiej przed doroczną sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rozpoczynającą się 9 września - powiadomił w piątek Departament Stanu USA.

Decyzja ma na celu "pociągnięcie OWP i Autonomii Palestyńskiej do odpowiedzialności za niewywiązywanie się z zobowiązań oraz podważanie perspektyw pokojowego rozwiązania konfliktu" z Izraelem - czytamy w oświadczeniu, zamieszczonym na stronie amerykańskiego resortu dyplomacji.

Uzasadniając podjęte kroki, Waszyngton wskazał na to, że te dwa podmioty nie odrzuciły jednoznacznie terroryzmu, w tym nie potępiły ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, i włączają elementy terroryzmu w program edukacji.

Departament Stanu USA oskarżył także Autonomię Palestyńską o unikanie negocjacji z Izraelem, poprzez nadużywanie środków prawnych, m.in. kierując sprawy do Międzynarodowego Trybunału Karnego, oraz o międzynarodowe zabiegi o uznanie palestyńskiej państwowości.

Wyłączeni z nowych restrykcji wizowych będą urzędnicy palestyńskiej misji przy ONZ - poinformował Departament Stanu.

Ograniczenia oznaczają jednak, że prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas prawdopodobnie nie będzie mógł przybyć do Nowego Jorku, by wygłosić przemówienie na forum ZO ONZ, jak to robił w ubiegłych latach.

Decyzję władz USA w piątek skomentował przedstawiciel Palestyny przy ONZ Rijad Mansur, zaznaczając, że "odpowie (na nią - PAP) w sposób odpowiedni". Decyzja ta została podjęta kilka tygodni po tym, jak w lipcu USA nałożyły sankcje na urzędników Autonomii Palestyńskiej i członków OWP.

OWP to organizacja polityczna uważająca się za reprezentanta narodu palestyńskiego. Utworzyła Autonomię Palestyńską, zakładając, że będzie ona przejściową strukturą administracyjną, zarządzającą Palestyńczykami do czasu ustanowienia suwerennego państwa w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Jerozolimie Wschodniej. Organizacje te są zdominowane przez nacjonalistyczną świecką partię Fatah, kierowaną przez Abbasa.

Autonomia Palestyńska administruje częścią okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu. W skład Autonomii nominalnie wchodzi także Strefa Gazy, jednak od 2007 roku zarządza nią islamistyczny Hamas, który przejął kontrolę nad tym terytorium po konflikcie zbrojnym z Fatahem.

Od redakcji Wiara.pl

Ciekawy sposób na uprawianie dyplomacji: zamknąć oponentom usta...

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 29.08.2025 19:19

TAGI| DYPLOMACJA, ONZ, ORGANIZACJE, PALESTYNA, PAP, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
40-kilometrowa strefa buforowa wzdłuż linii frontu w Ukrainie? | Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy | Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Epicko!

Piotr Drzyzga

Epicko!

Lubią Państwo to słowo?

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Audiencja ogólna

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

Ten trud ma sens!

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Czwartek
rano
30°C Czwartek
dzień
31°C Czwartek
wieczór
27°C Piątek
noc
wiecej »

Reklama

 