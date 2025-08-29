USA: Odmowy wiz dla przedstawicieli palestyńskich przed sesją ONZ

Wyłączeni z nowych restrykcji wizowych będą urzędnicy palestyńskiej misji przy ONZ.
Stany Zjednoczone odmawiają wydania wiz i anulują ważne dokumenty przedstawicielom Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) i Autonomii Palestyńskiej przed doroczną sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rozpoczynającą się 9 września - powiadomił w piątek Departament Stanu USA.
Decyzja ma na celu "pociągnięcie OWP i Autonomii Palestyńskiej do odpowiedzialności za niewywiązywanie się z zobowiązań oraz podważanie perspektyw pokojowego rozwiązania konfliktu" z Izraelem - czytamy w oświadczeniu, zamieszczonym na stronie amerykańskiego resortu dyplomacji.
Uzasadniając podjęte kroki, Waszyngton wskazał na to, że te dwa podmioty nie odrzuciły jednoznacznie terroryzmu, w tym nie potępiły ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, i włączają elementy terroryzmu w program edukacji.
Departament Stanu USA oskarżył także Autonomię Palestyńską o unikanie negocjacji z Izraelem, poprzez nadużywanie środków prawnych, m.in. kierując sprawy do Międzynarodowego Trybunału Karnego, oraz o międzynarodowe zabiegi o uznanie palestyńskiej państwowości.
Wyłączeni z nowych restrykcji wizowych będą urzędnicy palestyńskiej misji przy ONZ - poinformował Departament Stanu.
Ograniczenia oznaczają jednak, że prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas prawdopodobnie nie będzie mógł przybyć do Nowego Jorku, by wygłosić przemówienie na forum ZO ONZ, jak to robił w ubiegłych latach.
Decyzję władz USA w piątek skomentował przedstawiciel Palestyny przy ONZ Rijad Mansur, zaznaczając, że "odpowie (na nią - PAP) w sposób odpowiedni". Decyzja ta została podjęta kilka tygodni po tym, jak w lipcu USA nałożyły sankcje na urzędników Autonomii Palestyńskiej i członków OWP.
OWP to organizacja polityczna uważająca się za reprezentanta narodu palestyńskiego. Utworzyła Autonomię Palestyńską, zakładając, że będzie ona przejściową strukturą administracyjną, zarządzającą Palestyńczykami do czasu ustanowienia suwerennego państwa w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Jerozolimie Wschodniej. Organizacje te są zdominowane przez nacjonalistyczną świecką partię Fatah, kierowaną przez Abbasa.
Autonomia Palestyńska administruje częścią okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu. W skład Autonomii nominalnie wchodzi także Strefa Gazy, jednak od 2007 roku zarządza nią islamistyczny Hamas, który przejął kontrolę nad tym terytorium po konflikcie zbrojnym z Fatahem.
Od redakcji Wiara.pl
Ciekawy sposób na uprawianie dyplomacji: zamknąć oponentom usta...
Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.