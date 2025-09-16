info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Nurkowie wydobyli przedmioty z zatopionego 109 lat temu bliźniaka "Titanica"
Nurkowie wydobyli przedmioty z zatopionego 109 lat temu bliźniaka "Titanica"

Nurkowie wydobyli przedmioty z zatopionego 109 lat temu bliźniaka "Titanica"  
Soerfm / CC-SA 3.0 HMHS Britannic (fot. koloryzowana)

Zespół nurków wydobył przedmioty z zatopionego 109 lat temu statku Britannic, m.in. dzwon pokładowy - przekazała we wtorek agencja AP, powołując się na grecki resort kultury. Britannic był bliźniaczym statkiem Titanica, oba należały do brytyjskiego przewoźnika White Star Line.

Britannic został zbudowany w 1914 r. Miał być jednostką przypominająca Titanica, który zatonął dwa lata wcześniej. Nie zdążono wprowadzić go do komercyjnego użytku - kiedy rozpoczęła się I wojna światowa został przeznaczony do służby jako okręt szpitalny.

W listopadzie 1916 r., gdy zmierzał Britannic na wyspę Lemnos, trafił na minę ok. 75 km na południowy wschód od Aten. Zatonął w ciągu zaledwie godziny. Co najmniej 30 pasażerów zginęła, gdy obracające się śruby statku uderzyły w szalupy, ale ocalała ogromna większość z 1060 pasażerów.

Greckie ministerstwo kultury powiadomiło, że 11-osobowa ekipa nurków prowadziła badania jednostki spoczywającej na głębokości ok. 120 m. Zespołowi szefował brytyjski historyk Simon Mills, założyciel fundacji Britannic Foundation.

Pracę nurków utrudniały silne prądy i słaba widoczność. Mimo to udało się wydobyć dzwon, lampę, a także porcelanową umywalkę, posrebrzaną tacę i lornetkę. Przedmioty te ukazują zarówno pierwotne przeznaczenie Britannica, który miał być luksusowym liniowcem, jak i jego zastosowanie szpitalne.

Wydobyte z wraku przedmioty przechodzą obecnie konserwację w Atenach. Mają z czasem trafić do nowego muzeum podwodnych wykopalisk budowanego w porcie Pireus. Będą wystawiane w sekcji poświęconej I wojnie światowej.

Sto lat temu zatonęła Lusitania

PAP DODANE 07.05.2015 AKTUALIZACJA 07.05.2015

Sto lat temu zatonęła Lusitania

Dokładnie 100 lat temu u wybrzeży Irlandii zatonął luksusowy transatlantyk Lusitania, trafiony torpedą przez niemieckiego U-boota. Zginęło ok. 1200 osób. Jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń I wojny światowej do dziś owiane jest tajemnicą. »

więcej »

PAP |

dodane 16.09.2025 17:15

TAGI| ARCHEOLOGIA, GRECJA, KATASTROFY, MORZE, NAUKA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, WIELKA BRYTANIA

