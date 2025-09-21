Denzel Washington: relacja z Bogiem o wiele ważniejsza niż sława  

Na pytanie dotyczące nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, Washington odpowiedział zasadniczo otwarcie. Jednak w sztuce jest to coś innego; ludzie odczuwają ból, radość, nadzieję – i z tego powstaje sztuka. „Czy maszyna naprawdę potrafi to zrobić? Mieć uczucia, coś czuć, stworzyć coś, co porusza innych? Nie wiem”. I dodał: „Sztuczna inteligencja potrafi naśladować – ale czuć? Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek będzie w stanie”.

Aktor wyjaśnił: „Oczywiście już wcześniej mówiono: radio wszystko zniszczy. Potem miała to być telewizja, a później komputery”. Technologia się rozwija, to oczywiste. Już 20 lat temu internet był sprzedawany ludziom jako zbawiciel, dodał Washington. „Nagle wszyscy mieliśmy stać się mądrzejsi, mieć w rękach mądrość biblioteki aleksandryjskiej. Więcej demokracji, więcej wolności. Ale zostaliśmy oszukani. Więcej nie oznacza automatycznie lepszego”.