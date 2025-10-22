info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są
rss newsletter facebook twitter

Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są

Prezydent USA Donald Trump ma rację: Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są - powiedział w środę w Waszyngtonie sekretarz generalny NATO Mark Rutte po spotkaniu z amerykańskimi senatorami.

Rutte poinformował, że pierwsza broń od USA, zakupiona przez kraje europejskie, warta miliardy dolarów, już została przekazania Ukraińcom.

Zapowiedział, że będzie w środę rozmawiał z Trumpem o tym, jak NATO może pomóc w realizacji jego wizji osiągnięcia pokoju w Ukrainie.

Szef NATO przekazał, że jego wizytę w USA zaplanowano po osiągnięciu porozumienia w sprawie Strefy Gazy. - Wymieniałem wiadomości z prezydentem i stwierdziliśmy, że spotkamy się w Waszyngtonie, by omówić, jak możemy teraz wdrożyć jego wizję w sprawie Ukrainy - powiedział.

- Mam pełne zaufanie do prezydenta Trumpa. Jest jedynym, który może to zrobić - oświadczył.

Rutte poparł stanowisko Trumpa, który opowiedział się za tym, by Rosja i Ukrainy zatrzymały walki tam, gdzie są. - Całkowicie się z nim zgadzam: zatrzymajcie się tam, gdzie jesteście. To jest główny przekaz - powiedział szef NATO dziennikarzom.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska 

***

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ma w środę rozmawiać w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem o przygotowanym przez Europę i Ukrainę 12-punktowym planie pokojowym - poinformował przedstawiciel Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie to czwarta wizyta Ruttego w Białym Domu od stycznia br., czyli początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa. Rozmowa odbędzie się w kontekście doniesień z Waszyngtonu o odłożeniu w czasie planowanego spotkania przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.

Według przedstawiciela NATO Rutte ma omawiać podczas spotkania sprawy związane ze wsparciem Sojuszu dla Ukrainy i działania na rzecz trwałego pokoju, prowadzone przez USA.

Szef NATO ma też mówić o 12-punktowym planie pokojowym, opracowanym przez Europę i Ukrainę. Koncepcja ta przewiduje zawieszenie broni, powrót z Rosji porwanych ukraińskich dzieci i wymianę jeńców. Ukraina otrzymałaby gwarancje bezpieczeństwa, fundusze na naprawę zniszczeń wojennych i możliwość szybkiego przystąpienia do Unii Europejskiej. Plan zakłada też wzmocnienie presji gospodarczej na Rosję i zwiększenie pomocy wojskowej dla Kijowa.

O 12-punktowym projekcie zakończenia wojny z Rosją na obecnych liniach frontu napisał we wtorek Bloomberg. Agencja zaznaczyła, że plan zakłada m.in. nadzorowanie wdrażania rozejmu przez radę, na czele której stanąłby prezydent USA.

Spotkanie Trumpa i szefa NATO zaplanowano na godz. 16 (godz. 22 w Polsce). Nie wiadomo, czy wizyta Ruttego była zaplanowana przed wtorkowym ogłoszeniem przez przedstawiciela Białego Domu, że spotkanie Trumpa z Putinem nie jest planowane w najbliższym czasie.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 22.10.2025 20:15

TAGI| DYPLOMACJA, ORGANIZACJE, PAP, ROSJA, UKRAINA, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2? | W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób | Szczyt Trump Putin może się opóźnić | "Washington Post": Putin zażądał oddania przez Ukrainę obwodu donieckiego | Zwolennicy Ukrainy w Kongresie sfrustrowani postawą Trumpa
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

U mnie, w parafii...

ks. Włodzimierz Lewandowski

U mnie, w parafii...

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

Jak powiew świeżości

Andrzej Macura

Jak powiew świeżości

Prawda bywa tak oczywista, że nieraz... przestaje się ją dostrzegać.

Poszukiwania

Katarzyna Solecka

Poszukiwania

Czy swojej wiary zbyt chętnie powierzamy ją duchowym mistrzom, którzy wcale mistrzami nie są?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prace polowe

Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne

. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.

Arktyka z kosmosu. Z rzucającą się w oczy biała plamą duńskiej Grenlandii

Media: Rosja zbudowała w Arktyce system monitorowania okrętów NATO

Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.

Karol III z małżonką u Leona XIV

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

A życie toczy się dalej. W Chinach też

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

Z KC wydalono14 urzędników.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego u prezydenta

Konkurs Chopinowski: Poznaliśmy laureatów nagród pozaregulaminowych

To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.

Jerycho. Na Zachodnim Brzegu

USA, Rubio: próba uznania przez Izrael aneksji Zachodniego Brzegu szkodzi pokojowi

Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.

Szefowa Europarlamentu, Roberta Metsola

Sankcje na Rosję

W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Przydają się. Nawet bardzo

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

To dziewiąta taka wyprawa

Jan Czochralski

140 lat temu urodził się Jan Czochralski

Nazywany jest ojcem współczesnej elektroniki.

Premier Włoch wezwała wczoraj do zmianę podejścia UE do polityki klimatycznej

Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2?

Dziś szczyt w Brukseli.

Już nie tylko USA

Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA

Kanadyjczycy muszą być gotowi na poświęcenia - powiedział w środę premier Mark Carney.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Czwartek
dzień
19°C Czwartek
wieczór
17°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »
 