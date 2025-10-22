Prezydent USA Donald Trump ma rację: Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są - powiedział w środę w Waszyngtonie sekretarz generalny NATO Mark Rutte po spotkaniu z amerykańskimi senatorami.

Rutte poinformował, że pierwsza broń od USA, zakupiona przez kraje europejskie, warta miliardy dolarów, już została przekazania Ukraińcom.

Zapowiedział, że będzie w środę rozmawiał z Trumpem o tym, jak NATO może pomóc w realizacji jego wizji osiągnięcia pokoju w Ukrainie.

Szef NATO przekazał, że jego wizytę w USA zaplanowano po osiągnięciu porozumienia w sprawie Strefy Gazy. - Wymieniałem wiadomości z prezydentem i stwierdziliśmy, że spotkamy się w Waszyngtonie, by omówić, jak możemy teraz wdrożyć jego wizję w sprawie Ukrainy - powiedział.

- Mam pełne zaufanie do prezydenta Trumpa. Jest jedynym, który może to zrobić - oświadczył.

Rutte poparł stanowisko Trumpa, który opowiedział się za tym, by Rosja i Ukrainy zatrzymały walki tam, gdzie są. - Całkowicie się z nim zgadzam: zatrzymajcie się tam, gdzie jesteście. To jest główny przekaz - powiedział szef NATO dziennikarzom.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska

***

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ma w środę rozmawiać w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem o przygotowanym przez Europę i Ukrainę 12-punktowym planie pokojowym - poinformował przedstawiciel Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie to czwarta wizyta Ruttego w Białym Domu od stycznia br., czyli początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa. Rozmowa odbędzie się w kontekście doniesień z Waszyngtonu o odłożeniu w czasie planowanego spotkania przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.

Według przedstawiciela NATO Rutte ma omawiać podczas spotkania sprawy związane ze wsparciem Sojuszu dla Ukrainy i działania na rzecz trwałego pokoju, prowadzone przez USA.

Szef NATO ma też mówić o 12-punktowym planie pokojowym, opracowanym przez Europę i Ukrainę. Koncepcja ta przewiduje zawieszenie broni, powrót z Rosji porwanych ukraińskich dzieci i wymianę jeńców. Ukraina otrzymałaby gwarancje bezpieczeństwa, fundusze na naprawę zniszczeń wojennych i możliwość szybkiego przystąpienia do Unii Europejskiej. Plan zakłada też wzmocnienie presji gospodarczej na Rosję i zwiększenie pomocy wojskowej dla Kijowa.

O 12-punktowym projekcie zakończenia wojny z Rosją na obecnych liniach frontu napisał we wtorek Bloomberg. Agencja zaznaczyła, że plan zakłada m.in. nadzorowanie wdrażania rozejmu przez radę, na czele której stanąłby prezydent USA.

Spotkanie Trumpa i szefa NATO zaplanowano na godz. 16 (godz. 22 w Polsce). Nie wiadomo, czy wizyta Ruttego była zaplanowana przed wtorkowym ogłoszeniem przez przedstawiciela Białego Domu, że spotkanie Trumpa z Putinem nie jest planowane w najbliższym czasie.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska