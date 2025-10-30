info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Pogorszył się stan zdrowia abp. Józefa Michalika. Biskupi apelują o modlitwę
Pogorszył się stan zdrowia abp. Józefa Michalika. Biskupi apelują o modlitwę

abp Józef Michalik  
abp Józef Michalik

Z głębokim zatroskaniem informujemy, że stan zdrowia Arcybiskupa Seniora Józefa Michalika uległ pogorszeniu. W tym trudnym czasie otoczmy Go naszą serdeczną modlitwą – prosząc Boga o siłę, pokój serca i łaskę uzdrowienia – piszą biskupi archidiecezji przemyskiej w komunikacie opublikowanym 29 października na stronie internetowej diecezji.

„Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za Jego wieloletnią, gorliwą posługę w Archidiecezji Przemyskiej i dla Kościoła w Polsce oraz znakiem duchowej jedności i braterskiej miłości” – proszą przemyscy biskupi.

Hierarchowie zachęcają do modlitwy za abpa Michalika przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i patronów archidiecezji przemyskiej: św. Jana z Dukli, św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. Jana Wojciecha Balickiego oraz św. Dobrego Łotra.

Aktualizacja:

Abp Józef Michalik

30.10.2025

Abp Józef Michalik po operacji, interweniowali kardiolodzy

Wydaje się, że wszystko jest w porządku.

więcej »

Abp Józef Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 r. w Zambrowie (w diecezji łomżyńskiej). Święcenia kapłańskie przyjął w Łomży 23 maja 1964 r. z rąk ówczesnego biskupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. Na motto posługi kapłańskiej wybrał wówczas słowa: „Z ludu wzięty, dla ludu ustanowiony”. Przez rok pracował w Jelonkach koło Ostrowi Mazowieckiej.

W latach 1965-1969 studiował teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej. Studia kontynuował na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum” w Rzymie. Uwieńczył je doktoratem w 1973 r.

Po powrocie do kraju był wykładowcą w łomżyńskim seminarium duchownym i wicekanclerzem kurii. W 1978 roku ponownie wyjechał do Rzymu, gdzie pracował w Papieskiej Radzie ds. Świeckich oraz objął stanowisko rektora w Papieskim Kolegium Polskim.

1 października 1986 r. Jan Paweł II mianował abpa Michalika ordynariuszem gorzowskim. Sakrę biskupią przyjął z rąk papieża 16 października 1986 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie. Za swoje motto biskupie obrał sobie łacińską sentencję „Numine Tuo Domine” („Mocą Twoją Panie”). 17 kwietnia 1993 r. Jan Paweł II mianował go metropolitą przemyskim. W kwietniu 2016 r., po ukończeniu 75 lat, przeszedł na emeryturę. Jego następcą został abp Adam Szal, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej.

Przez dwie kadencje – od 2004 do 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

KAI

30.10.2025 07:30

ABP JÓZEF MICHALIK, ABP MICHALIK

