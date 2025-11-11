info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Prezydent składa wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości
Prezydent składa wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości

Prezydent składa wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości  
PAP/Piotr Nowak

Prezydent Karol Nawrocki składa we wtorek, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, wieńce przed znajdującymi się przy Trakcie Królewskim pomnikami Ojców Niepodległości.

Prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa. W ceremonii towarzyszyła mu małżonka Marta Nawrocka. Następnie złoży wieńce przed pomnikami: Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

Prezydent wraz z Pierwszą Damą weźmie także udział w mszy świętej za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W południe zaplanowano udział prezydenta w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. (PAP)

akr/ mrr/

PAP |

dodane 11.11.2025 08:35

TAGI| HISTORIA, KAROL NAWROCKI, OBCHODY, PAP, POLITYKA, PREZYDENT RP, ŚWIĘTO

Biblia, czy katechizm?

Piotr Drzyzga

Biblia, czy katechizm?

Dwa chrześcijańskie światy?

Cienka czerwona linia

ks. Leszek Smoliński

Cienka czerwona linia

Są granice, których nie tylko nie można, ale nie wolno przekraczać.

Dzieciaki pod specjalnym podejrzeniem

Maria Sołowiej

Dzieciaki pod specjalnym podejrzeniem

Dajmy dzieciom dorastać i wyrastać z dziecięcych dziwactw.

Sudan: WFP potępia okrucieństwa w El-Fasher

Sudan: WFP potępia okrucieństwa w El-Fasher

Potrzeba kompleksowej, zdecydowanej odpowiedzi na ten kryzys.

Tragedia w DR Kongo. Ponad 30 osób zginęło w kopalni miedzi i kobaltu

Tragedia w DR Kongo. Ponad 30 osób zginęło w kopalni miedzi i kobaltu

Runął most wskutek nadmiernego obciążenia.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika

Tusk: eksplozja miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu

Zniszczono tory na trasie Warszawa - Dęblin.

Brakuje jeszcze obowiązkowych kamer w mieszkaniach i skanowania ludzkich myśli...

Polska nigdy nie zgodzi się na obowiązkowe skanowanie prywatnych wiadomości

Krzysztof Gawkowski odnosi się do propozycji zmian w prawie unijnym, nazywanych "chat control".

W Nowym Jorku

Młode Amerykanki chcą przeprowadzać się do Kanady

W żadnym innym kraju rozwiniętym nie odnotowano tak dużego odsetka kobiet, które chciałyby wyemigrować.

Arabia Saudyjska: 42 pielgrzymów zginęło w pożarze

Arabia Saudyjska: 42 pielgrzymów zginęło w pożarze

Zmierzali z Mekki do Medyny.

Na przejściu granicznym w Bobrownikach

Przejścia z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach znowu otwarte

Przejście w Kuźnicy było zamknięte od czterech lat, w Bobrownikach - od ponad 2,5 roku.

Amazonia

Brazylia: Starcia plantatorów z rdzenną ludnością

Co najmniej jeden Indianin z plemienia Guarani zginął zastrzelony

Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi

Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi

W Światowy Dzień Ubogich wspólny posiłek w Auli Pawła VI był ważnym punktem jubileuszowych wydarzeń.

Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego

Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego

Pozdrawiam pielgrzymów polskich, wspominając rocznicę Orędzia pojednania.

Kościół pomaga

Caritas Polska: bezdomność to najgłębszy stan ubóstwa

Światowy Dzień Ubogich. W tym roku obchodzony pod hasłem "Ty jesteś moją nadzieją".

Sarajewo

"Turyści" płacili do 100 tys. euro za możliwość strzelania do mieszkańców Sarajewa

Na razie w sprawie jest sporo pytań.

