Prezydent składa wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości  

Prezydent Karol Nawrocki składa we wtorek, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, wieńce przed znajdującymi się przy Trakcie Królewskim pomnikami Ojców Niepodległości.

Prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa. W ceremonii towarzyszyła mu małżonka Marta Nawrocka. Następnie złoży wieńce przed pomnikami: Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

Prezydent wraz z Pierwszą Damą weźmie także udział w mszy świętej za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W południe zaplanowano udział prezydenta w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. (PAP)

