Pozasądowa egzekuzja na Zachonim Brzegu?

Rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Jeremy Laurence oświadczył w piątek, że zastrzelenie dwóch Palestyńczyków przez siły izraelskie, do którego doszło w czwartek w Dżeninie na Zachodnim Brzegu, wydaje się być "pozasądową egzekucją" - przekazała agencja Reutera.

Z nagrań palestyńskich mediów wynika, że mężczyźni, którzy zostali zastrzeleni po opuszczeniu budynku, mieli podniesione ręce i nie byli uzbrojeni.

Władze Autonomii Palestyńskiej zaalarmowały, że incydent ten stanowił "rażące naruszenie wszystkich międzynarodowych praw, konwencji, norm i wartości humanitarnych" - przekazała amerykańska stacja CNN. Ministerstwo sprawiedliwości Izraela wszczęło dochodzenie karne w sprawie funkcjonariusza straży granicznej, który oddał strzały.

Według Sił Obronnych Izraela obie ofiary były poszukiwane w związku z podejrzeniem działalności terrorystycznej. W oświadczeniu armii i straży granicznej podkreślono, że obie te formacje współpracowały w celu aresztowania podejrzanych, których oskarżały o rzucanie ładunków wybuchowych i ostrzeliwanie sił bezpieczeństwa. Armia poinformowała, że operacja wymierzona w te osoby trwała przez kilka godzin.

Portal publicznego radia NPR poinformował, że do incydentu, zarejestrowanego na nagraniach wideo, emitowanych przez dwie arabskie stacje telewizyjne, doszło w czasie izraelskiej ofensywy na Zachodnim Brzegu. Władze Izraela utrzymują, że zwalczają tam terrorystów i uzbrojonych bojowników, ale strona palestyńska i organizacje praw człowieka oskarżają Izrael o nadużywanie siły. Alarmują też, że zginęły tam już dziesiątki nieuzbrojonych cywilów.

Palestyński Islamski Dżihad powiadomił w piątek, że zastrzeleni mężczyźni należeli do skrzydła wojskowego tej organizacji, a starszy z nich był lokalnym dowódcą - przekazał portal Times of Israel.