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USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Przed Białym Domem  
JIM LO SCALZO /PAP/EPA Przed Białym Domem

Prezydent USA Donald Trump i premier Izraela Benjamin Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem - napisał we wtorek dziennik "Wall Street Journal". Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, a Netanjahu jest pod presją, by wzmocnić operację przeciwko Hezbollahowi.

Liderzy USA i Izraela rozpoczęli wojnę przeciwko Iranowi w niezwykle skoordynowany sposób, ale obecnie spory dotyczące Libanu i negocjacji z Teheranem kładą się cieniem na relacjach między przywódcami - zaznaczył "WSJ".

Jak napisał dziennik, Netanjahu znajduje się pod presją w swoim kraju, by zintensyfikować operacje wojskowe przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi, podczas gdy Trump dąży do dyplomatycznego zakończenia wojny z Iranem.

Według doniesień mediów w piątek Trump spotkał się z doradcami w Situation Room w Białym Domu i powiedział im, że chce lepszej propozycji pokojowej od Iranu. Zażądał, by w projekcie znalazły się gwarancje, że Iran nigdy nie będzie dążył do posiadania broni nuklearnej oraz że dokument będzie zawierał jasne ustalenia dotyczące pozbycia się przez Irańczyków zapasów wzbogaconego uranu.

Jednocześnie pojawił się jednak inny problem: Izrael zaczął rozszerzać operację przeciwko Hezbollahowi, uzasadniając to coraz częstszymi atakami dronów ze strony tej organizacji. Trump został poinformowany, iż dalsza eskalacja w Libanie mogłaby storpedować rozmowy pokojowe z Iranem - przekazały źródła w amerykańskich władzach.

Netanjahu nakazał w poniedziałek ataki na "cele terrorystyczne" położone w południowej dzielnicy Bejrutu, Ad-Dahii, uznawanej za bastion wspieranego przez Iran Hezbollahu. Później tego dnia Trump odbył dwie "napięte" rozmowy telefoniczne z Netanjahu na temat operacji, w których domagał się, aby Izrael wstrzymał ataki na Bejrut. Druga rozmowa, podczas której Netanjahu nalegał na atak na Hezbollah, odbyła się w jeszcze bardziej napiętej atmosferze - podał dziennik.

Serwis Axios napisał w poniedziałek, powołując się na trzy źródła, że Trump podczas rozmowy z Netanjahu wulgarnie skrytykował go za eskalację działań w Libanie. - K***a oszalałeś. Gdyby nie ja, to siedziałbyś w więzieniu. Ratuję ci tyłek. Wszyscy cię nienawidzą. Wszyscy przez to nienawidzą Izrael - w ten sposób streścił wypowiedź Trumpa do Netanjahu jeden z rozmówców portalu Axios. Inne źródło przyznało, że Trump był "wkurzony" i w pewnym momencie krzyknął do Netanjahu: - Co ty k***a robisz?.

Amerykański przywódca ogłosił po rozmowie z Netanjahu zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. "Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone" - stwierdził Trump we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social. Mimo ogłoszonego wstrzymania walk izraelska armia nadal prowadzi ostrzał na południu Libanu.

Interwencja Trumpa spotkała się z krytyką w Izraelu, gdzie przeciwnicy Netanjahu zarzucili mu, że pozwala Waszyngtonowi ograniczać izraelskie operacje wojskowe. Lider opozycji Jair Lapid powiedział, że Izrael wygląda jak "państwo pod protektoratem".

Jak zaznaczył "WSJ", zarówno w USA, jak i w Izraelu jesienią odbędą się wybory, a w elektoratach obu przywódców panują przeciwne nastroje dotyczące wojny. Trump znajduje się pod presją, by zakończyć wojnę, a wyborcy Netanjahu domagają się twardszych działań wobec Hezbollahu. Izraelski aparat bezpieczeństwa postrzega władze w Iranie jako egzystencjalne zagrożenie i obawia się, że Trump może złagodzić presję na Teheran, zanim uzyska znaczące ustępstwa w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Iran szybko wykorzystał te podziały, grożąc porzuceniem rozmów z Waszyngtonem w związku z izraelskimi uderzeniami w Libanie. We wtorek sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone starają się, by rozmowy dotyczące Izraela i Libanu oraz negocjacje z Iranem toczyły się dwoma oddzielnymi torami, mimo że Teheran próbuje je ze sobą powiązać.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska 

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PAP |

dodane 03.06.2026 11:58

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, LIBAN, PAP, PREZYDENT, USA, WOJNA

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