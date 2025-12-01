info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Hiszpania: Katalonia prosi o pomoc wojsko
Hiszpania: Katalonia prosi o pomoc wojsko

Ot, świnia  
Marek Piekara /Foto Gość Ot, świnia

Powód? Walka z afrykańskim pomorem świń.

Rząd Katalonii, gdzie w ostatnich dniach wykryto przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF), zwrócił się o pomoc wojska w opanowaniu rozprzestrzeniania się choroby. Hiszpania jest jednym z największych producentów wieprzowiny na świecie.

Według źródeł dziennika "El Pais" w ministerstwie obrony żołnierze ze specjalnej jednostki wojskowej ds. sytuacji kryzysowych (UME) mają przybyć w poniedziałek do prowincji Barcelona, gdzie zidentyfikowano ogniska choroby, i dołączyć do działań w zakresie kontroli łowieckiej.

Pierwsze dwa przypadki ASF w Hiszpanii od listopada 1994 r. zostały potwierdzone przez ministerstwo rolnictwa w piątek. W niedzielę hiszpańskie media - powołując się na źródła w resorcie - pisały o kolejnych kilkunastu przypadkach zdechłych dzików, które mogły być zarażone.

Rozprzestrzenianie się choroby stanowi zagrożenie dla hiszpańskiego eksportu. Kraj jest największym producentem wieprzowiny w UE i trzecim na świecie - po Chinach i USA. W 2024 r. głównym odbiorcą hiszpańskiego mięsa wieprzowego były Chiny.

- Staramy się ograniczyć wpływ (choroby) na hiszpański sektor hodowli trzody chlewnej - powiedział w sobotę na konferencji prasowej minister rolnictwa Luis Planas.

Polityk przekazał, że jedna trzecia wszystkich certyfikatów eksportowych wieprzowiny do 104 krajów została zablokowana, a rząd pracuje nad ich odblokowaniem.

Całkowita wartość eksportowanej przez Hiszpanię wieprzowiny wynosi około 8,8 mld euro rocznie.

W połowie listopada ministerstwo rolnictwa Hiszpanii poinformowało o podpisaniu porozumienia z Chinami o kontynuowaniu eksportu wieprzowiny z regionów wolnych od choroby w przypadku wykrycia ognisk ASF.

Z kolei takie kraje, jak Japonia, Malezja, Tajwan czy Meksyk, które nie uznają regionalizacji w tym przypadku, całkowicie wstrzymały import hiszpańskiej wieprzowiny.

Źródła pojawienia się choroby w Hiszpanii po trzech dekadach wciąż są badane.

Afrykański pomór świń to bardzo zakaźna choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są narażeni na zakażenie tym wirusem, więc choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne.

Z Madrytu Marcin Furdyna 

PAP

dodane 01.12.2025 08:48

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Spójrz na konsekwencje

Andrzej Macura

Spójrz na konsekwencje

Fakty? Dla wielu nieistotne. Ważne jest wrażenie.

Pajęcze sieci

ks. Włodzimierz Lewandowski

Pajęcze sieci

Obraz pajęczej sieci, a właściwie nici, pojawił się w mojej wyobraźni wraz z powrotem Leona XIV z pierwszej podróży apostolskiej.

