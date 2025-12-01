Hiszpania: Katalonia prosi o pomoc wojsko

Rząd Katalonii, gdzie w ostatnich dniach wykryto przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF), zwrócił się o pomoc wojska w opanowaniu rozprzestrzeniania się choroby. Hiszpania jest jednym z największych producentów wieprzowiny na świecie.

Według źródeł dziennika "El Pais" w ministerstwie obrony żołnierze ze specjalnej jednostki wojskowej ds. sytuacji kryzysowych (UME) mają przybyć w poniedziałek do prowincji Barcelona, gdzie zidentyfikowano ogniska choroby, i dołączyć do działań w zakresie kontroli łowieckiej.

Pierwsze dwa przypadki ASF w Hiszpanii od listopada 1994 r. zostały potwierdzone przez ministerstwo rolnictwa w piątek. W niedzielę hiszpańskie media - powołując się na źródła w resorcie - pisały o kolejnych kilkunastu przypadkach zdechłych dzików, które mogły być zarażone.

Rozprzestrzenianie się choroby stanowi zagrożenie dla hiszpańskiego eksportu. Kraj jest największym producentem wieprzowiny w UE i trzecim na świecie - po Chinach i USA. W 2024 r. głównym odbiorcą hiszpańskiego mięsa wieprzowego były Chiny.

- Staramy się ograniczyć wpływ (choroby) na hiszpański sektor hodowli trzody chlewnej - powiedział w sobotę na konferencji prasowej minister rolnictwa Luis Planas.

Polityk przekazał, że jedna trzecia wszystkich certyfikatów eksportowych wieprzowiny do 104 krajów została zablokowana, a rząd pracuje nad ich odblokowaniem.

Całkowita wartość eksportowanej przez Hiszpanię wieprzowiny wynosi około 8,8 mld euro rocznie.

W połowie listopada ministerstwo rolnictwa Hiszpanii poinformowało o podpisaniu porozumienia z Chinami o kontynuowaniu eksportu wieprzowiny z regionów wolnych od choroby w przypadku wykrycia ognisk ASF.

Z kolei takie kraje, jak Japonia, Malezja, Tajwan czy Meksyk, które nie uznają regionalizacji w tym przypadku, całkowicie wstrzymały import hiszpańskiej wieprzowiny.

Źródła pojawienia się choroby w Hiszpanii po trzech dekadach wciąż są badane.

Afrykański pomór świń to bardzo zakaźna choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są narażeni na zakażenie tym wirusem, więc choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne.

Z Madrytu Marcin Furdyna