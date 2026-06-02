Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall poinformował we wtorek o podpisaniu z armią rumuńską umów na sumę 5,7 mld euro, co jest "największym pakietem umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Umowy, zawarte w ramach unijnego programu SAFE, dotyczą "produkcji wozów bojowych, systemów obrony powietrznej, amunicji i jej składników oraz okrętów wojennych" - przekazał Rheinmetall w komunikacie.

Aby móc zrealizować umowy, Rheinmetall znacznie zwiększy swą obecność w Rumunii. Koncern zapowiedział też przekazanie stronie rumuńskiej technologii.

Dostawy mają się rozpocząć w 2028 r. i zakończyć w 2030 r.

Rheinmetall dodał, że w ramach programu współpracy zamierza zainwestować w Rumunii kilkaset milionów euro.

W piątek rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz niedaleko granicy z Ukrainą, raniąc dwie osoby. Ministerstwo spraw zagranicznych Rumunii zarzuciło Rosji w związku z tym "poważną i nieodpowiedzialną eskalację" sytuacji.

W ciągu czterech lat rosyjskiej inwazji na Ukrainę fragmenty dronów spadały na terytorium Rumunii 47 razy, z czego 12 razy w tym roku - napisał portal BBC, powołując się na rumuńskie ministerstwo obrony.

Od redakcji Wiara.pl

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