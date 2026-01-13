Francja: Rolnicy znów w Paryżu

Do Paryża znów przybyli protestujący rolnicy. Kilkanaście traktorów dotarło we wtorek rano przed gmach Zgromadzenia Narodowego - niższej izby parlamentu Francji. Rolnicy zamierzają uczestniczyć w demonstracji uzgodnionej z władzami. Powodem protestu jest porozumienie UE-Mercosur.
Pierwszy konwój, złożony z 15 ciągników, wjechał do Paryża krótko po godz. 6. Po niedługim czasie dołączyło do niego kilkadziesiąt pojazdów, których przejazd odbył się pod eskortą policji. Po godz. 8 w Paryżu było już 350 traktorów.
Rolnicy zaplanowali przejazd głównymi arteriami i traktory, przy dźwięku klaksonów, dotarły na Pola Elizejskie i pod Łuk Triumfalny. Trasa ta została zatwierdzona przez władze.
Pod Zgromadzeniem Narodowym rolnicy zawiesili banner z hasłem "Chłopska rewolta wznowiona".
Wtorkowa demonstracja organizowana jest przez jeden z największych francuskich związków rolniczych - FNSEA. Wiceszef organizacji Damien Greffin zapowiedział, że rolnicy będą demonstrować także 20 stycznia przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu, by protestować przeciwko umowie o wolnym handlu między UE i krajami bloku Mercosur.
Państwa Unii Europejskiej, przy sprzeciwie m.in. Francji i Polski, zgodziły się w piątek na zawarcie umowy z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Umożliwia to podpisanie umowy, co nastąpi 17 stycznia. Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE.
Z Paryża Anna Wróbel
Nie wyjaśnił jednak dotąd, o jaką pomoc chodzi.
W 2024 r. w 35 krajach Europy odnotowano 2211 aktów nienawiści wobec chrześcijan, w tym 274 napaści fizyczne.
Rośnie też odsetek osób zadających sobie pytania o wiarę i doświadczających „głębokiego zachwytu lub zadziwienia wszechświatem” – prym wiodą wśród nich ludzie młodzi, w wieku 18-34 lat.
Wcześniej w podobny sposób został uhonorowany jej spowiednik.
Zachęcały do kupna suplementów diety, lekarstw oraz inwestowania w fundusze.
"Lloyd's List": tylko w miniony poniedziałek zaobserwowano na morzach 466 statków bezpaństwowych.
Wielu rolników nie stać na ogrzanie domów, przez co marzną.
Takie strefy w niektórych miastach całej Europy "są wdrażane bardzo ideologicznie".
Trwa zamurowywanie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W połowie stycznia odbędzie się ryt zamurowania kapsuły zawierającej akt Rogito – informujący o zamknięciu Drzwi Świętych przez Papieża Leona XIV oraz pamiątek z Jubileuszu Nadziei.