info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?
rss newsletter facebook twitter

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

11 lutego, Światowy Dzień Chorego... Czytam jak to ceny prądu w Polsce sprawiają, że rodzimy przemysł metalurgiczny produkuje za drogo, więc zalewa nas produkcja... z Niemiec. Czytam... Tak, mnóstwo rzeczy czytam. Ale po głowie ciągle mi chodzą słowa Ewangelii ostatniej niedzieli. Że uczeń Chrystusa ma być dla świata jak sól, że ma być jak światło lampy...

Islam pozwala zabijać niewiernych czy nie? Nie jestem specjalistą od tej religii. Spotkałem się na ten tema z różnymi, sprzecznymi opiniami. W ciągu ostatnich dwudziestu lat także z opinią, że islamski fundamentalizm nie bierze się z troski o wierność zasadom Koranu, ale z... wyrzutów sumienia. Nie jestem dobrym muzułmaninem, bo w życiu różnie to z tym kierowaniem się tymi zasadami wygląda; przejście na pozycje fundamentalizmu uspokaja sumienie: tak, jestem gorliwym muzułmaninem. A że widzę tylko tę wygodną dla mnie część zasad  Koranu? Ależ o co chodzi, przecież jestem gorliwy. Dbam o fasady, ale poza tym...

Nie wiem czy to opinia słuszna. Czasem jednak coś podobnego widzę u chrześcijan. Nie chodzi oczywiście o wybiórczość w podejściu do Ewangelii tzw. letnich chrześcijan. To coś oczywistego, o tym wiedzą wszyscy. Chodzi o tych, którzy uważają siebie za gorliwych... Tyle że ta gorliwość ogranicza się do fasad. 

Chrześcijańscy talibowie są pierwsi w odnajdywaniu niewierności, pierwsi w piętnowaniu niemoralności tego świata, pierwsi w wytykaniu innym, że nie są zbyt gorliwi. Tyle że na co dzień niczym innym, niż to, co wymieniłem, nie różnią się od  tego świata czy od owych letnich chrześcijan. Nie są solą która mogłaby temu światu nadać inny smak, bo są tak samo jak ten świat bez smaku. Tak samo zapatrzeni w siebie, tak samo zawzięci, tak samo podejrzliwi, tak samo narzekający na wszelakie zło tego świata, tyle że upatrujący je w czym innym niż ów świat. A jeśli są jakimś światłem, to schowanym gdzieś głęboko pod korcem. 

To takie „chrześcijaństwo bezobjawowe”. Gorliwe niekoniecznie w praktykach, ale na pewno w znajdowaniu niewierności, piętnowaniu i wytykaniu. I na pewno nie we  wprowadzaniu w życie zaleceń Ewangelii. Ot, „złota zasada” podsumowująca Kazanie na górze? Że mamy czynić to, co chcielibyśmy, by ludzie nam czynili? Nie no, ale o co chodzi? To przecież ideał; my ludzie idealni na razie nie jesteśmy. My ludzie... I tak dalej. Na co dzień żyją jak reszta tego świata. Pod szyldem chrześcijaństwa, ale nawet nie próbując traktować jego wymagań na serio. Na pewno nie tych, które by mogły ich dotyczyć, które wymagałyby przemiany ich własnej postawy...

Ta „bezobjawowość” chrześcijaństwa to chyba jeden z głównych jego dziś problemów. Zbyt często nie różnimy się stylem bycia od innych. Zbyt często nie jesteśmy solą, straciliśmy smak. Światłem dla świata też często nie jesteśmy, bo albo pochowaliśmy się po zakrystiach i domach rekolekcyjnych albo zamiast dawać światło – kopcimy.... I gdyby chodziło tylko o słabość charakterów...

Za tydzień rozpocznie się Wielki Post. Parę dni później, w pierwszą jego niedzielę, usłyszymy Ewangelię o kuszeniu Jezusa na pustyni. Jedna z pokus to żądanie diabła, by Jezus oddał mu pokłon, a dostanie od niego wszystko... Mam wrażenie, że o to właśnie chodzi. Ta słabość naszego dzisiejszego chrześcijaństwa, słabość chrześcijaństwa w który, prym wiodą „talibowie”,  to nie skutek zwykłej ludzkie słabości, ale wynik nieodrzucania tej pokusy. Cel uświęca środki. Najpierw, choćby i niemoralnymi środkami, osiągniemy swoje, a potem dzięki temu pokłonieniu się diabłu, będziemy już mogli złożyć pobożnie rączki i oddawać cześć Bogu...  Jak ci, którzy niegdyś nawracali pogan ogniem i mieczem: kto nie chce zostać chrześcijaninem, zostanie zabity. To fundamentalnie fałszywa wizja tego, o co chodzi w chrześcijaństwie. 

Miejcie w sobie sól – powie gdzie indziej Jezus. No właśnie... Gorliwość? Tak. Ale w spełnianiu dobrych uczynków. 

«« | « | 1 | » | »»

Andrzej Macura

dodane 11.02.2026 11:22

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wraca cenzura

Andrzej Macura

Wraca cenzura

Pluralizm pluralizmem, ale racja musi być po naszej stronie.

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Andrzej Macura

Co znaczy być gorliwym chrześcijaninem?

Krzyż nie jest po to, by walić nim innych po głowie. Oczywiste, ale...

Akompaniament

Katarzyna Solecka

Akompaniament

Rejestrują upadek. Cudzy. Piętnują – bez zbytniej satysfakcji może, ale dobitnie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Abp Szewczuk na audiencji u Ojca Świętego

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego spotkał się dziś z Papieżem w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Ambasador USA: więzi między Polską i USA nie można złamać

Więź między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak silna, że nie można jej złamać - ocenił ambasador USA w Polsce Thomas Rose w czwartek w Krakowie podczas odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Ambitne plany Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego

Dokończenie robotyzacji teleskopu w Arizonie, wykorzystanie nowoczesnych procesorów graficznych oraz rozwój badań nad grawitacją kwantową – to najważniejsze cele Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na 2026 rok.

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Ostia: Leon XIV spotka się z młodzieżą, ubogimi i chorymi

Papieskie spotkania przed Wielkanocą.

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Szef MON: na RBN przedstawiliśmy bardzo szerokie wyjaśnienia dotyczące SAFE

Polska otrzyma dzięki temu programowi 43,7 mld euro.

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Rutte: NATO będzie z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba

Sojusznicy ciężko pracują, by zapewnić jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa.

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

Przełożony Bractwa św. Piusa X w Watykanie

W Watykanie odbyło się spotkanie prefekta Dykasterii Nauki Wiary z przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Kard. Fernández zaproponował Bractwu podjęcie dialogu teologicznego, którego celem byłoby ustalenie minimalnych wymogów dla pełnej komunii z Kościołem katolickim. Warunkiem wstępnym jest jednak zawieszenie decyzji o udzieleniu przez Bractwo święceń biskupich.

Pustynia w Syrii

Syria: USA ewakuowały bazę Tanf

To dawne centrum koalicji przeciw IS; bazę przejęły siły syryjskie.

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej

Dokument podsumowuje rok prac zespołu i obejmuje stan wiedzy na 31 stycznia 2026 r.

Jasna Góra

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę (zapowiedź)

23 maja 2026 roku odbędzie się XXVII Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegoroczną Pielgrzymkę odbędzie sie pod hasłem „Uczniowie – misjonarze”.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie

Nie żyje wokalistka i gitarzystka Dominika Żukowska

Od kilkunastu lat tworzyła popularny duet z Andrzejem Koryckim.

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

TSUE: Bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat wskaźnika WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że klauzula umowy na kredyt mieszkaniowy, zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR, nie powoduje znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta. Według TSUE bank nie musi przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii tego wskaźnika.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Piątek
noc
8°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
8°C Piątek
wieczór
wiecej »
 