Jakie stanowisko zajmą Stany Zjednoczone?
Jakie stanowisko zajmą Stany Zjednoczone?

Na Pustyni Judzkiej  
Na Pustyni Judzkiej

Izrael łamie postanowienia porozumień z Oslo.

Przebywający z wizytą w Norwegii, prezydent Palestyny Mahmud Abbas wezwał w środę Stany Zjednoczone i społeczność międzynarodową do "zdecydowanej reakcji" po tym, gdy izraelski gabinet bezpieczeństwa zatwierdził środki, mające wzmocnić izraelską kontrolę nad Zachodnim Brzegiem - poinformowała w środę agencja AFP.

Abbas powiedział na konferencji prasowej w Oslo, że rozmawiał z władzami Norwegii zarówno o tej decyzji, jak i o przemocy stosowanej przez izraelskich osadników i wstrzymywaniu przez Izrael środków finansowych przeznaczonych dla narodu palestyńskiego - przekazała AFP.

- Te poważne naruszenia wymagają zdecydowanej reakcji ze strony administracji amerykańskiej i społeczności międzynarodowej, ponieważ utrudniają działania prezydenta (Donalda) Trumpa i stanowią naruszenie prawa międzynarodowego - przekazał dziennikarzom Abbas.

Izraelski gabinet bezpieczeństwa zatwierdził w niedzielę przepisy, które umożliwiłyby Izraelowi rozszerzenie kontroli na obszary administrowane na mocy Porozumień z Oslo z lat 90. XX wieku przez Autonomię Palestyńską.

Nowe przepisy ułatwiają izraelskim osadnikom zakup ziemi na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Umożliwiają one również władzom izraelskim administrowanie niektórymi miejscami kultu religijnego, nawet jeśli znajdują się one na obszarach kontrolowanych przez Autonomię Palestyńską. (Do miejsc tych należy m.in. Grota Patriarchów, w której według Biblii pochowany jest patriarcha Abraham, jego syn Izaak i zmarły w Egipcie Jakub).

Na Zachodnim Brzegu mieszka około 3 mln Palestyńczyków, zaś ponad 500 tys. Izraelczyków mieszka w osiedlach, uznanych za nielegalne na mocy prawa międzynarodowego - podkreśliła agencja. 

***

Przyjęte przez gabinet bezpieczeństwa Izraela ułatwienia dla żydowskich osadników w zakupie ziemi na Zachodnim Brzegu są niekorzystne i niezgodne z prawem międzynarodowym - napisały w środę w oświadczeniu szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas i komisarka UE ds. pomocy humanitarnej Hadja Lahbib.

Jak podkreśliły we wspólnym oświadczeniu, przyjęte przez Izrael zmiany w procedurach rejestracji gruntów i nabywania nieruchomości na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu mogą podważyć międzynarodowe wysiłki na rzecz stabilizacji pokoju w regionie.

Polityczki zaznaczyły, że decyzje te "zagrażają delikatnej równowadze w odniesieniu do miejsc kultu religijnego", bo naruszają zapisy protokołu hebrońskiego. Dokument podpisany w 1997 r. między Izraelczykami a Palestyńczykami w ramach porozumienia pokojowego z Oslo reguluje m.in. dostęp do miejsc świętych w mieście Hebron.

Kallas i Lahbib potwierdziły niezachwiane poparcie UE na rzecz trwałego pokoju w regionie i poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego, w ramach którego Izrael i niepodległe oraz demokratyczne państwo palestyńskie miałyby współistnieć. "Wzywamy wszystkie strony do powstrzymania się od jednostronnych działań, które zwiększają napięcia i jeszcze bardziej zmniejszają szanse na wynegocjowanie (tego) rozwiązania. Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy trwają skoordynowane międzynarodowe wysiłki na rzecz pokoju i stabilności w regionie" - napisano w dokumencie.

Na początku tego tygodnia gabinet bezpieczeństwa Izraela zatwierdził decyzje, które ułatwią żydowskim osadnikom zakup ziemi na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu oraz rozszerzą uprawnienia izraelskich władz na tym terenie, w tym dopuszczą interwencje izraelskiego wojska i instytucji cywilnych na obszarach objętych dotychczas cywilną jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej. Prezydent Palestyny Mahmud Abbas uznał te postanowienia za równoznaczne z aneksją.

Zachodni Brzeg, zdobyty przez Izrael w 1967 roku w wyniku wojny sześciodniowej, to obszar, na którym Palestyńczycy planują utworzenie przyszłego państwa.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana

 

PAP |

dodane 11.02.2026 18:42

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, KONFLIKT, NORWEGIA, PALESTYNA, PALESTYŃCZYCY, PAP, PREZYDENT, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, USA

