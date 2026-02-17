info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kardynał Parolin: Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju
Kardynał Parolin: Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju

kard. Pietro Parolin  
Henryk Przondziono / Foto Gość kard. Pietro Parolin

Według nas są zastrzeżenia, które trzeba wyjaśnić.

Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju - ogłosił we wtorek sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Przyznał, że niektóre punkty budzą wątpliwości. Wcześniej Watykan informował , że otrzymał od amerykańskiej administracji zaproszenie do Rady Pokoju.

Kardynał Parolin powiedział dziennikarzom w Rzymie: - Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy.

Następnie sekretarz stanu odnotował, że Włochy będą miały status obserwatora. Potwierdził to we wtorek szef dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani.

Watykański sekretarz stanu oświadczył: - Są punkty, które budzą nasze wątpliwości; punkty krytyczne, które będą wymagały wyjaśnień.

- Ważne jest to, że próbuje się udzielić odpowiedzi, ale według nas są zastrzeżenia, które trzeba wyjaśnić - zaznaczył kardynał Parolin.

Pierwsze spotkanie Rady Pokoju, utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa odbędzie się w czwartek w Waszyngtonie. 

PAP |

dodane 17.02.2026 20:06

