Kardynał Parolin: Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju

Według nas są zastrzeżenia, które trzeba wyjaśnić.

Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju - ogłosił we wtorek sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Przyznał, że niektóre punkty budzą wątpliwości. Wcześniej Watykan informował , że otrzymał od amerykańskiej administracji zaproszenie do Rady Pokoju.

Kardynał Parolin powiedział dziennikarzom w Rzymie: - Watykan nie przystąpi do Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy.

Następnie sekretarz stanu odnotował, że Włochy będą miały status obserwatora. Potwierdził to we wtorek szef dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani.

Watykański sekretarz stanu oświadczył: - Są punkty, które budzą nasze wątpliwości; punkty krytyczne, które będą wymagały wyjaśnień.

- Ważne jest to, że próbuje się udzielić odpowiedzi, ale według nas są zastrzeżenia, które trzeba wyjaśnić - zaznaczył kardynał Parolin.

Pierwsze spotkanie Rady Pokoju, utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa odbędzie się w czwartek w Waszyngtonie.