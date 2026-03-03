info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi
Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi

PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Teheran po ostrzale; 02.03.2026

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek w telewizji Fox News, że amerykańsko-izraelska operacja przeciwko Iranowi będzie "szybką i zdecydowaną akcją", a nie wojną bez końca.

- To będzie szybka i zdecydowana akcja, stworzymy warunki przede wszystkim dla Irańczyków, którzy odzyskają kontrolę nad swoim losem i utworzą swój własny, demokratycznie wybrany rząd, co przyczyni się do zmiany Iranu - podkreślił izraelski premier w amerykańskiej telewizji.

- Zajmie to trochę czasu, ale to nie będą lata. To nie jest wojna bez końca - oświadczył Netanjahu. Według niego władze Iranu są obecnie najsłabsze od początku objęcia rządów.

Premier Izraela dodał, że nie musiał namawiać prezydenta USA Donalda Trumpa do przeprowadzenia operacji "Epicka Furia".

- Donald Trump to najsilniejszy lider na świecie. Robi to, co według niego jest dobre dla Ameryki i dla przyszłych pokoleń - oznajmił Netanjahu.

- Iran od 47 lat skandował: śmierć Ameryce! - kontynuował premier Izraela. Przekonywał też, że "Iran wywołuje 95 proc. problemów na Bliskim Wschodzie".

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział wcześniej w poniedziałek, że Izrael planował uderzenie na Iran nawet bez pomocy USA. Podobnie na temat okoliczności rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji mówił też sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ piu/

PAP |

dodane 03.03.2026 07:52

Najnowsze

Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”

Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”

Nieznane dokumenty z internowania kard. Wyszyńskiego.

100 tysięcy pielgrzymów w Asyżu przy relikwiach św. Franciszka

100 tysięcy pielgrzymów w Asyżu przy relikwiach św. Franciszka

Pierwsze od 800 lat wystawienie szczątków patrona.

Czerwony Półksiężyc: od początku wojny w Iranie zginęło co najmniej 787 osób

Czerwony Półksiężyc: od początku wojny w Iranie zginęło co najmniej 787 osób

Co najmniej 787 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku wojny, rozpoczętej w sobotę atakiem USA i Izraela - poinformował we wtorek irański Czerwony Półksiężyc, nie precyzując, czy przekazane dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do przedstawicieli sił bezpieczeństwa.

Bp Martinelli: uniknąć katastrofalnej eskalacji na Bliskim Wschodzie

Bp Martinelli: uniknąć katastrofalnej eskalacji na Bliskim Wschodzie

Należy unikać eskalacji, której konsekwencji nie bylibyśmy w stanie przewidzieć – ostrzegł bp Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Hierarcha wyraził wdzięczność za niedawne słowa Papieża Leona XIV i wezwał wiernych do modlitwy różańcowej o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie.

Izraelska armia: prowadzimy operację w południowym Libanie

Izraelska armia: prowadzimy operację w południowym Libanie

Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.

Proboszcz parafii w Gazie: kolejna wojna znów uderzy w cywilów

Proboszcz parafii w Gazie: kolejna wojna znów uderzy w cywilów

Izrael zamknął wszystkie przejścia do Strefy Gazy i wprowadził zakaz wjazdu dla organizacji pozarządowych. Decyzja, tłumaczona względami bezpieczeństwa po atakach na Iran, uderza przede wszystkim w ludność cywilną zniszczonej palestyńskiej enklawy. „Jeśli już teraz jest trudno, to stworzy to bardzo wiele problemów” – ostrzega ks. Gabriel Romanelli, proboszcz katolickiej parafii św. Rodziny w Gazie.

Sierż. Ollis, który w Afganistanie uratował polskiego żołnierza, odznaczony przez prezydentów Polski i USA

Sierż. Ollis, który w Afganistanie uratował polskiego żołnierza, odznaczony przez prezydentów Polski i USA

Prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył w poniedziałek sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni Ollis zginął w 2013 r. w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Bez prądu, teraz i bez pitnej wody...

Kuba: Przerwy w dostawach prądu dochodzą już do 48 godzin

Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej.

Iran: wybór nowego najwyższego przywódcy nie potrwa długo

Iran: wybór nowego najwyższego przywódcy nie potrwa długo

Wyboru dokonać ma 88-osobowy komitet duchownych.

Od dziś prawo jazdy można stracić za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym

Od dziś prawo jazdy można stracić za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym

We wtorek weszły w życie przepisy pozwalające na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Zmienił się również wiek, od którego dziecko może kierować m.in. e-hulajnogą.

Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi

Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi

"To nie będzie wojna bez końca"

ONZ: Debata o sytuacji dzieci w strefach konfliktów zbrojnych

ONZ: Debata o sytuacji dzieci w strefach konfliktów zbrojnych

Po raz pierwszy w historii Rady Bezpieczeństwa.

