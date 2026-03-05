Do końca środy, do Polski przyleciało 11 samolotów, który łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 pasażerów - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Przekazał, że w czwartek, w nocy do Warszawy powinno wrócić 110 osób, które potrzebują wsparcia medycznego.
Wewiór podkreślił na czwartkowym briefingu prasowym w Warszawie, że na ten moment resort nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał w związku z działaniami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie, choć - jak zaznaczył - sytuacja jest różna w każdym z krajów.
Przekazał też, że na lotnisku w stolicy Omanu - Maskacie - trwa właśnie boarding pasażerów, którzy potrzebują wsparcia medycznego. Wewiór przekazał, że jest to 110 osób, które w czwartek opuszczą Oman i powinny jeszcze w czwartek, w nocy wylądować w Warszawie. Do kraju wrócą oni dwoma samolotami Sił Powietrznych RP. - Te samoloty przyleciały dosłownie kilka chwil przed dotarciem naszych obywateli, więc staramy się skrócić jak najbardziej czas pobytu samolotów tam na miejscu - podkreślił.
Wyjaśnił, że podczas czwartkowej podróży trzema autokarami z ZEA do Omanu naszym obywatelom towarzyszyli polscy konsulowe, którzy usprawnili przekroczenie granicy. Dodał, że same autokary zostały zorganizowane m.in przez konsulów przy wsparciu jednej z firm spółki Skarbu Państwa
Wewiór dodał, że przestrzeń powietrzna nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czasowo jest otwierana, oszacował również, że dziennie ZEA może opuszczać nawet 40 tysięcy turystów. W jego ocenie, oznaczałoby to, że kryzys turystyczny w tym kraju zostałby zażegnany w ciągu tygodnia. - Oczywiście zaznaczając, że nie będzie żadnych zmian sytuacji bezpieczeństwa - doprecyzował.
Rzecznik MSZ zaznaczył, że jeśli niebo nad ZEA będzie się "pomału" otwierać, to będzie możliwość nawet 100 lotów dziennie. - Tak siatka (lotów) będzie się powiększać utrzymując, że nie zmieni się sytuacja bezpieczeństwa, pracujemy nad tym, żeby w tej siatce połączeń było najwięcej lotów do Polski, bo te loty będą po całym świecie - zaznaczył Wewiór.
Jak dodał, w czwartek odbyło się spotkanie zespołu kryzysowego w MSZ pod przewodnictwem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Omówiono na nim m.in. sytuację w krajach spoza Zatoki Perskiej i Półwyspu Arabskiego.
Podkreślił, że na ten moment terytorium Izraela chce opuścić jeszcze "kilku, kilkunastu" polskich obywateli, którzy chcą opuścić ten kraj. Dodał, że w Libanie i Jordanii nie ma już Polaków, którzy wyrażają chęć opuszczenia tych państw.
Pytany o pracę konsula dyżurnego w Dubaju, Wewiór podkreślił, że wykonuje on swoje obowiązki informacyjne, a jego telefon działa przez całą dobę. Dodał, że dodatkowa infolinia dla Polaków z Bliskiego Wschodu została stworzona, aby w części odciążyć pracę placówek dyplomatycznych na miejscu. Wyjaśnił, że konsulowie pracują także fizycznie na miejscu m.in. poprzez zdobywanie potrzebnych leków dla obywateli RP. - Cały czas trwają też zakulisowe różne rozmowy dyplomatyczne - dodał.
W kontekście dodatkowej infolinii dla Polaków z Bliskiego Wschodu Wewiór dodał, że w ciągu ostatniego dnia do MSZ dochodzą sygnały o telefonach od osób, które "podają się za dziennikarzy i próbują nagrywać rozmowy, testować linię". Apelował, że linia jest dedykowana osobom, które potrzebują pomocy. Poinformował, że od momentu uruchomienia linii w niedzielę, odebrano łącznie ponad 3 tys. telefonów.
Premier Donald Tusk w środę ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Zgodnie z postanowieniem od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty.
Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...
Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.
O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.
A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.
Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.
Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.
Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.
Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.
USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.
Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.
„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.
