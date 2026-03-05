info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Rzecznik MSZ: do środy do Polski przyleciało 11 samolotów - łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 osób
rss newsletter facebook twitter

Rzecznik MSZ: do środy do Polski przyleciało 11 samolotów - łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 osób

Rzecznik MSZ: do środy do Polski przyleciało 11 samolotów - łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 osób  
PAP/Radek Pietruszka Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór

Do końca środy, do Polski przyleciało 11 samolotów, który łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 pasażerów - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Przekazał, że w czwartek, w nocy do Warszawy powinno wrócić 110 osób, które potrzebują wsparcia medycznego.

Wewiór podkreślił na czwartkowym briefingu prasowym w Warszawie, że na ten moment resort nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał w związku z działaniami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie, choć - jak zaznaczył - sytuacja jest różna w każdym z krajów.

Przekazał też, że na lotnisku w stolicy Omanu - Maskacie - trwa właśnie boarding pasażerów, którzy potrzebują wsparcia medycznego. Wewiór przekazał, że jest to 110 osób, które w czwartek opuszczą Oman i powinny jeszcze w czwartek, w nocy wylądować w Warszawie. Do kraju wrócą oni dwoma samolotami Sił Powietrznych RP. - Te samoloty przyleciały dosłownie kilka chwil przed dotarciem naszych obywateli, więc staramy się skrócić jak najbardziej czas pobytu samolotów tam na miejscu - podkreślił.

Wyjaśnił, że podczas czwartkowej podróży trzema autokarami z ZEA do Omanu naszym obywatelom towarzyszyli polscy konsulowe, którzy usprawnili przekroczenie granicy. Dodał, że same autokary zostały zorganizowane m.in przez konsulów przy wsparciu jednej z firm spółki Skarbu Państwa

Rzecznik MSZ poinformował, że do końca środy, do Polski przyleciało 11 samolotów i 2263 pasażerów wróciło do Polski.

Wewiór dodał, że przestrzeń powietrzna nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czasowo jest otwierana, oszacował również, że dziennie ZEA może opuszczać nawet 40 tysięcy turystów. W jego ocenie, oznaczałoby to, że kryzys turystyczny w tym kraju zostałby zażegnany w ciągu tygodnia. - Oczywiście zaznaczając, że nie będzie żadnych zmian sytuacji bezpieczeństwa - doprecyzował.

Rzecznik MSZ zaznaczył, że jeśli niebo nad ZEA będzie się "pomału" otwierać, to będzie możliwość nawet 100 lotów dziennie. - Tak siatka (lotów) będzie się powiększać utrzymując, że nie zmieni się sytuacja bezpieczeństwa, pracujemy nad tym, żeby w tej siatce połączeń było najwięcej lotów do Polski, bo te loty będą po całym świecie - zaznaczył Wewiór.

Jak dodał, w czwartek odbyło się spotkanie zespołu kryzysowego w MSZ pod przewodnictwem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Omówiono na nim m.in. sytuację w krajach spoza Zatoki Perskiej i Półwyspu Arabskiego.

Podkreślił, że na ten moment terytorium Izraela chce opuścić jeszcze "kilku, kilkunastu" polskich obywateli, którzy chcą opuścić ten kraj. Dodał, że w Libanie i Jordanii nie ma już Polaków, którzy wyrażają chęć opuszczenia tych państw.

Pytany o pracę konsula dyżurnego w Dubaju, Wewiór podkreślił, że wykonuje on swoje obowiązki informacyjne, a jego telefon działa przez całą dobę. Dodał, że dodatkowa infolinia dla Polaków z Bliskiego Wschodu została stworzona, aby w części odciążyć pracę placówek dyplomatycznych na miejscu. Wyjaśnił, że konsulowie pracują także fizycznie na miejscu m.in. poprzez zdobywanie potrzebnych leków dla obywateli RP. - Cały czas trwają też zakulisowe różne rozmowy dyplomatyczne - dodał.

W kontekście dodatkowej infolinii dla Polaków z Bliskiego Wschodu Wewiór dodał, że w ciągu ostatniego dnia do MSZ dochodzą sygnały o telefonach od osób, które "podają się za dziennikarzy i próbują nagrywać rozmowy, testować linię". Apelował, że linia jest dedykowana osobom, które potrzebują pomocy. Poinformował, że od momentu uruchomienia linii w niedzielę, odebrano łącznie ponad 3 tys. telefonów.

Premier Donald Tusk w środę ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zgodnie z postanowieniem od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 05.03.2026 16:42

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, IRAN, MSZ, PAP, POLITYKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji | Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej | Szef MSZ za możliwością opłat za powrót rządowymi samolotami z miejsc objętych wcześniej ostrzeżeniami | Dziś o godz. 15 prezydent spotka się z premierem, szefem MON i prezesem NBP | Trump zapowiada silne uderzenie na Iran
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tyle zrobić możemy

Andrzej Macura

Tyle zrobić możemy

Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...

Czym się karmimy

Katarzyna Solecka

Czym się karmimy

Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.

Veselé Velikonoce

Piotr Drzyzga

Veselé Velikonoce

Czyli znowu ta Conchita w natarciu…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.

Wziąć pieniądze łatwo. Gorzej z oddaniem...

Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji

A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa  i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.

Kłeby czarnego dymu nad Teheranem

Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej

USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.

Piuska

Drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego KEP

Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

Co jeszcze wydarzyło się w nocy?

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Tematem m.in. aktualna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa.

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Co powiedział papież w pierwszym Wielkim Poście swego pontyfikatu?

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 11.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
15°C Środa
dzień
16°C Środa
wieczór
13°C Czwartek
noc
9°C Czwartek
rano
wiecej »
 