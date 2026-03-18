Siedmiotonowy meteoryt eksplodował nad Ohio
rss newsletter facebook twitter

Siedmiotonowy meteoryt eksplodował nad Ohio

Siarakduz / CC-SA 4.0 (zdj. ilustracyjne)

Ważący około 7 ton meteoryt przeleciał we wtorek nad Cleveland w amerykańskim stanie Ohio z prędkością ponad 72 tys. km/godz. i rozpadł się z głośnym hukiem. Zjawisko wywołało wstrząsy na ziemi i zaniepokojenie mieszkańców.

Jak podała AP, kula ognia była widoczna nawet w świetle dnia około godz. 9 (czasu miejscowego) i została zaobserwowana w kilku stanach, od Wisconsin po Maryland. Amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe otrzymało setki zgłoszeń, a NASA potwierdziła, że obiekt miał średnicę około 1,8 metra.

- To wygląda na bolid, czyli wyjątkowo jasny meteor, który powstaje, gdy mała asteroida lub fragment innej materii kosmicznej wpada w atmosferę ziemską i ulega gwałtownemu spaleniu - powiedział astronom Carl Hergenrother, cytowany przez agencję.

Meteor pojawił się na wysokości około 80 km nad jeziorem Erie, po czym pokonał ponad 55 km przez górne warstwy atmosfery i rozpadł się nad Valley City.

Według szacunków NASA podczas rozpadu obiekt uwolnił energię równą około 250 tonom TNT.

Dziesiątki tysięcy osób w północnym Ohio usłyszały potężny huk, a część mieszkańców odczuła drżenie ziemi. Sejsmograf w hrabstwie Lorain zarejestrował wstrząsy towarzyszące fali uderzeniowej powstałej w wyniku rozpadu ciała niebieskiego.

Huk słyszeli m.in. pracownicy Krajowej Służby Pogodowej w Cleveland, którzy odczuli wyraźne drgania konstrukcji budynku. Do tej pory nie pojawiły się informacje o odnalezieniu konkretnych fragmentów skały.

- Mogły spaść niewielkie odłamki, ale większość (meteorytu) spłonęła w atmosferze - wyjaśnił meteorolog Brian Mitchell.

Jak napisał dziennik "Washington Post", zjawisko było widoczne przez około 5,5 sek na szerokim obszarze, obejmującym m.in. stany Pensylwania, Illinois i Michigan oraz zachodnią część stanu Nowy Jork.

Nad Rosją mógł rozpaść się kilkumetrowy obiekt

GOSC.PL DODANE 15.02.2013 AKTUALIZACJA 15.02.2013

Nad Rosją mógł rozpaść się kilkumetrowy obiekt

Nad Rosją mógł rozpaść się kilkumetrowy obiekt - np. planetoida - którego fragmenty dotarły do Ziemi; zjawisko to nie miało związku z planetoidą 2012 DA14, która w piątek przeleci w pobliżu Ziemi - wyjaśniają w rozmowie z PAP astronomowie. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.03.2026 07:30

TAGI| ADMINISTRACJA, KATASTROFY, KOSMOS, LOTNICTWO, NAUKA, PAP, USA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Andrzej Macura

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Wielkopostne

Katarzyna Solecka

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Dziadek

Piotr Drzyzga

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.

Leon XIV: Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych

„Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych, ale jest warunkiem niezbędnym dla pokoju społecznego. Powszechna opieka zdrowotna to nie tylko cel techniczny do osiągnięcia, ale przede wszystkim imperatyw moralny dla społeczeństw, które chcą nazywać się sprawiedliwymi” – powiedział Ojciec Święty spotykając się dzisiaj rano przed audiencją ogólną z uczestnikami konferencji „Kto jest dzisiaj moim bliźnim?”.

MEN: Szykujemy przepisy zakazujące od września używania telefonów komórkowych w podstawówkach

Ministerstwo kończy prace nad przepisami, które spowodują, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych - poinformowała w środę w Olsztynie szefowa MEN Barbara Nowacka. Dodała, że jest to "decyzja przyspieszona", po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Papież: Chrześcijanin musi być narzędziem pokoju i pojednania

Papież Leon XIV powiedział w środę, że chrześcijanin musi być narzędziem pokoju, miłości i pojednania. Słowa te skierował do wiernych przybyłych na audiencję generalną z Bliskiego Wschodu. Zwracając się do Polaków papież zaapelował o praktykowanie uczynków miłosierdzia.

MSWiA chce, aby infrastruktura parafialna w razie klęsk żywiołowych służyła za miejsca schronienia

MSWiA chce współpracować z Kościołem w kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnego. Chodzi o organizowanie doraźnego wsparcia materialnego i wykorzystanie rozproszonej infrastruktury parafialnej, jako centrów dystrybucji pomocy lub miejsc schronienia w razie wystąpienia klęsk żywiołowych - poinformował PAP resort.

Republika Konga: Sassou N’Guesso wybrany na piątą kadencję

Jest trzecim najdłużej rządzącym prezydentem na kontynencie.

Opluł ołtarz, rzucił krzyżem w tabernakulum. Profanacja kościoła w Białymstoku

Policja ujęła sprawce wielokrotnych profanacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

TSUE: Wystąpienie z Kościoła nie jest podstawą do zwolnienia z pracy w instytucji kościelnej

Parlament Szkocji odrzucił ustawę ws. legalizacji wspomaganego umierania

Podobny projekt jest obecnie zablokowany w brytyjskim parlamencie.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 18.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
12°C Środa
dzień
13°C Środa
wieczór
10°C Czwartek
noc
6°C Czwartek
rano
wiecej »
 